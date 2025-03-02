ماجد المصري يودع أعز الناس

ميرنا وليد - بيروت - توفي خال الممثل المصري ماجد المصري، إبراهيم عبد الباسط، وأعلن المصري عن الأمر من خلال ستوري أورد فيها:"انتقل الى رحمة الله، خالي إبراهيم عبد الباسط".



يذكر أن المصري، يطل في شهر رمضان الحالي في مسلسل اش اش، وهو بطولة الممثلة المصرية مي عمر ويشارك فيه أيضاً الممثلين أحمد زاهر، عماد زيادة، أروى جودة، كمال أبو رية، ياسر علي ماهر، ولاء الشريف، أحمد ماجد، محمد الدسوقي، طارق النهري، سامي مغاوري، لبنى ونس، غادة فلفل، سلوى عثمان، هدير عبد الناصر، والعمل من تأليف محمد سامي ومهاب طارق، ومن إخراج محمد سامي.