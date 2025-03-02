لمى كتكت تعود للسباق الرمضاني مع " العتاولة 2 "

ميرنا وليد - بيروت - بعد غياب عامين تعود لمى كتكت إلى السباق الرمضاني مرة اخرى من خلال مشاركتها في مسلسل "العتاولة 2" للمخرج أحمد خالد موسى وذلك بعد أن كانت اآخر مشاركاتها في 2023 مع مسلسل "جعفر العمدة" للمخرج محمد سامي، حيث قدمت دورًا استثنائيًا وحصلت وقتها على إشادات واسعة وذاع صيتها الفني خلال موسم رمضان الدرامي 2023، لتعود بمشاركتها في "العتاولة 2".



وقالت لمى "دوري سيكون مختلفًا عن أي دور قدمته مسبقًا، فهو دور مليء بالتحديات، لكونه يجمع ما بين الدراما والتشويق بشكل غير تقليدي وشعبي، ومع مرور الحلقات حلقة تلو الأخرى؛ ستظهر تطورات كبيرة في الأحداث المتعلقة بي، وأتمنى أن ينال دوري استحسان الجمهور".

وأكدت "لقد كنت من جمهور الجزء الأول من العتاولة، وأُعجبت بالعمل جدًا، فالمسلسل مميز في كل تفاصيله، ويسود عليه طابع الإثارة والتداخلات الدرامية في شكل كوميدي وشعبي يخاطب طبقات كافة طبقات المجتمع. وعندما عُرض عليَّ الدور في الجزء الثاني لم أتردد لحظة، وكنت متحمسة جدًا للتجربة، كما إنني سعيدة بالعمل مع مخرج كبير مثل أحمد خالد موسي ممتع للغاية، لأنه شخص يفهم تفاصيل الشخصيات ويعرف كيف يخرج أفضل ما في الممثلين، أما عن أجواء العمل مع كوكبة الممثلين في المسلسل، فالتعاون معهم رائع بشكل كبير ويعمه الاحترام المتبادل، وهدفنا جميعًا هو إرضاء الجمهور وإظهار العمل بأفضل صورة".