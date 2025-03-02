ميرنا وليد - بيروت - قبل 19 عاماً قدمت الممثلة المصرية نبيلة عبيد فيلم "مفيش غير كده" وتعاونت فيه مع المخرج المصري خالد الحجر، ويتعاون من جديد عبيد والحجر في مسلسل سعودي مصري بعنوان "جذوة" من تأليف وإنتاج خالد الراجح.
في المؤتمر الصحفي الخاص بالمسلسل، التقى موقع "الفن" بالمخرج خالد الحجر حيث تحدث عن العمل، من نواحٍ عديدة، بينها موعد انطلاق التصوير وسبب ذلك.
كما تحدث الحجر عن دور عبيد في المسلسل، وعبر عن رأيه بمشاركة نجوم السوشال ميديا في الأعمال التمثيلية.
تفاصيل اللقاء في الفيديو المرفق:
كانت هذه تفاصيل خبر خالد الحجر لا يؤمن بنجوم السوشال ميديا ويكشف هذه التفاصيل عن " جذوة " لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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