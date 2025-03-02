خالد الحجر لا يؤمن بنجوم السوشال ميديا ويكشف هذه التفاصيل عن " جذوة "

ميرنا وليد - بيروت - قبل 19 عاماً قدمت الممثلة المصرية نبيلة عبيد فيلم "مفيش غير كده" وتعاونت فيه مع المخرج المصري خالد الحجر، ويتعاون من جديد عبيد والحجر في مسلسل سعودي مصري بعنوان "جذوة" من تأليف وإنتاج خالد الراجح.



في المؤتمر الصحفي الخاص بالمسلسل، التقى موقع "الفن" بالمخرج خالد الحجر حيث تحدث عن العمل، من نواحٍ عديدة، بينها موعد انطلاق التصوير وسبب ذلك.

كما تحدث الحجر عن دور عبيد في المسلسل، وعبر عن رأيه بمشاركة نجوم السوشال ميديا في الأعمال التمثيلية.

تفاصيل اللقاء في الفيديو المرفق: