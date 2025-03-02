شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات الحلقة الثانية لـ مسلسل فهد البطل.. هل سيخرج أحمد العوضي من السجن؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر الجمهور عرض الحلقة الثانية من مسلسل فهد البطل، الذي يخوض به النجم أحمد العوضى سباق الدراما الرمضانية، وتوقع الجمهور، مع نهاية الحلقة الأولى من مسلسل فهد البطل ومن المتوقع فى الحلقة الثانية أن يكون هناك مفاجأتان هما قتل أبو فهد، والثانية خروج فهد - أحمد العوضى من السجن، ويبدأ رحلة انتقام من توفيق التمساح – محمود البزاوي الذي تسبب في وفاة أبوة، وصراع مع عم النجم أحمد عبد العزيز.

مسلسل فهد البطل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار شعبى مع خط درامى صعيدى، وبطولة أحمد العوضى، أحمد عبد العزيز، ميرنا نور الدين، لوسى، عصام السقا، محمود البزاوى، يارا السكرى، صفاء الطوخى، صفوة، عزت زين، عايدة رياض، حجاج عبد العظيم، أحمد عبد الله محمود وآخرين.

وتدور أحداث مسلسل فهد البطل حول فهد الشاب الصعيدي الذى يضطر للهروب من أهله بسبب الظلم الذي تعرض لها، وبعد استقراره في القاهرة تتعرض شقيقته لحادث يجعله تدخل في معارك وصراعات لا تنتهي، من أجل الحصول على حق شقيقته.

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