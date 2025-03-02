شكرا لقرائتكم خبر عن 3 صفعات تسيطر على الحلقات الأولى من مسلسلات رمضان 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت الحلقات الأولى من مسلسلات رمضان 2025، والتي شهدت تطورًا كبيرًا في الأحداث جعلت الجمهور يتفاعل معها بشكل كبير.

وشهدت الحلقة الأولى من مسلسل حكيم باشا ظهور الفنان حمدي إسماعيل في المشهد وهو يصل إلى المستشفى بعد تلقيه معلومات غامضة عن ابنته «سعاد»، التي تجسد شخصيتها الفنانة دينا فؤاد، ومع وصوله إلى هناك، يفاجأ بأنها وضعت مولودها في سرية تامة دون علمه، الأمر الذي يجعله يدخل في حالة من الذهول والغضب، متسائلاً عن الأسباب التي دفعتها إلى إخفاء الأمر عنه، وبينما تحاول "سعاد" تهدئة والدها وتبرير موقفها، وتتصاعد حدة الموقف عندما يواجهها بغضب شديد، ويعبر عن استيائه الشديد من تصرفها، ليصل الانفعال إلى ذروته عندما يوجه إليها صفعة قوية.



دينا فؤاد وحمدى إسماعيل

كما شهدت الحلقة الثانية من مسلسل ولاد شمس تصاعد الأحداث، حيث كانت هناك مواجهة قوية بين ولعة (أحمد مالك) وبابا ماجد (محمود حميدة)، صاحب دار الأيتام، لتسفر عنها تلقي "ولعة" صفعة قاسية من بابا ماجد، والعمل من تأليف مهاب طارق، وإخراج شادي عبد السلام، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم، من بينهم طه الدسوقي، محمود حميدة، فرح يوسف، ودنيا ماهر.



أحمد مالك

وشهدت الحلقة الأولى أيضًا من مسلسل فهد البطل مواجهة بين أحمد عبد العزيز "غلاب" مع ووالده في العمل محمد أبو داوود الذى يلعب دور العمدة، ويحصل مشاجرة مع بعض بسبب صراع العمدية لتسفر عن تلقى "غلاب" صفعة قاسية من العمدة، وتضم قائمة أبطال مسلسل فهد البطل إلى جانب أحمد العوضى كلاً من: ميرنا نور الدين، أحمد عبدالعزيز، محمود البزاوى، لوسى، كارولين عزمى، يارا السكرى، عصام السقا، صفاء الطوخى، حجاج عبد العظيم.



احمد عبد العزيز

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