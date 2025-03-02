شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا ينتظر "نجلاء" بعد وفاة زوجها في الحلقة الأولى لمسلسل إخواتي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت الحلقة الأولى لـ مسلسل إخواتي، أمس، بمشهد غير متوقع حيث شهدت وفاة "ربيع" الذي جسد شخصيته الفنان أحمد حاتم، زوج "نجلاء" التي تجسد شخصيتها النجمة جيهان الشماشرجي، وهو ما شكل تسارع كبير في الأحداث منذ الحلقة الأولي، لينتظر متابعي المسلسل اليوم بداية الأحداث والوقوف على تفاصيل مقتل زوجها.

قصة مسلسل إخواتي

تدور أحداث مسلسل إخواتي في إطار إجتماعى حول أربع شقيقات يتعرض زوج إحداهن للقتل وبسبب أمر ما يتم التحقيق في لغزء مقتل الزوج ليتم الكشف عن العديد من المفاجآت الصادمة وتتناول الأحداث الأحلام والرؤى التي يحلم بها بطلات المسلسل وتأثير الأعمال.

أبطال مسلسل إخواتي

مسلسل إخواتي من بطولة كل من، نيللي كريم، روبي، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، نبيل عيسى، على صبحي، إسلام حافظ، وغيرهم من الفنانين، وهو من إخراج محمد شاكر خضير، وتأليف مهاب طارق وإنتاج شركة "ميديا هب- سعدي جوهر".

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