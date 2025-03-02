شكرا لقرائتكم خبر عن ماجد المصري يعلن وفاة خاله إبراهيم عبد الباسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفنان ماجد المصري، عن وفاة خاله إبراهيم عبد الباسط، حيث نشر ستوري عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، وكتب "انتقل الى رحمة الله، خالي إبراهيم عبد الباسط".



ستوري ماجد المصري

وشارك ماجد المصرى فى دراما رمضان الماضى بظهور خاص خلال أحداث مسلسل محارب، الذى قام ببطولته حسن الرداد، أحمد زاهر، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد.

وينتظر لـ ماجد المصرى عرض فيلم الغربان بطولة عمرو سعد مي عمر، محمد علاء، أسماء أبو اليزيد، أحمد وفيق، ميرهان حسين، جميل برسوم، عبد العزيز مخيون، صفاء الطوخي، فارس رحومة، لبنى ونس، وتأليف وإخراج ياسين حسن، وتدور أحداثه في إطار من الحركة والتشويق، في أربعينيات القرن الماضي، خلال الحرب العالمية الثانية بالصحراء الغربية عشية معركة (العلمين) حيث يدور صراع قوي بين أكثر من جهة.

يذكر أن ماجد المصرى شارك مؤخراً فى احتفالية مجلس القبائل والعائلات المصرية بمناسبة الذكرى الثانية والأربعين لتحرير سيناء، تلك البقعة الغالية على أرض الوطن، بعد أن تم استردادها بتضحيات الشهداء الأبرار والجنود البواسل الذين رفعوا راية الوطن وحققوا السيادة المصرية على أراضي سيناء كاملة.