شكرا لقرائتكم خبر عن غياب هاريسون فورد بسبب فيروس جلدي عن الأوسكار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتذر النجم العالمى هاريسون فورد عن تقديم إحدى جوائز الأوسكار في الحفل الذى سيقام خلال ساعات، بسبب إصابته بـ الهربس النطاقي، وفقًا لما نشره موقع Entertainment Weekly.

كما كشف التقرير أن فورد، 82 عامًا، بخير ولكنه يحتاج إلى الراحة بعد التشخيص الذي تلقاه بالأمس.

وفقًا لأحدى العيادات الأمريكية، فإن الهربس النطاقي هو عدوى فيروسية تسبب طفحًا مؤلمًا، يظهر غالبًا على شكل شريط واحد من البثور الناجمة عن فيروس الحماق النطاقي، وهو نفس الفيروس الذي يسبب جدري الماء.



هاريسون فورد



ما أعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة "الأوسكار" أن الحفل الـ97 لن يتضمن عروضا حية للأغاني المرشحة لجوائز الأوسكار، بسبب حرائق لوس أنجلوس.

في السابق تم أداء كل أغنية مرشحة على خشبة المسرح أثناء البث التليفزيوني، لكن هذا العام سوف تبتعد فئة أفضل أغنية أصلية عن العروض الحية وستركز على مؤلفي الأغاني.

وتضمنت رسالة الأكاديمة: "سنحتفل بفنونهم من خلال تأملات شخصية من الفرق التي تجلب هذه الأغاني إلى الحياة، كل هذا وأكثر من ذلك، سيكشف عن القصص والإلهام وراء المرشحين لهذا العام".

وذلك بعدما كشفت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة عن عدة تغيرات في جدولها، وذلك بسبب حرائق الغابات، حيث تم تمديد فترة التصويت على ترشيحات الأوسكار حتى يوم 17 يناير، بينما يتم الإعلان عن الترشيحات النهائية يوم 23 يناير.