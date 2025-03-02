ناهد السباعي عن دورها في أشغال شقة2: من أحلى الأدوار

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 2 مارس 2025 01:19 مساءً - كشفت الفنانة ناهد السباعي أن الدور الذي تلعبه خلال أحداث مسلسل أشغال شقة2 هو الأحلى من بين الأدوار التي قدمتها في أعمال أخرى، رغم مساحته المحدودة خاصةً وأنها تتواجد به كضيفة شرف، واصفة إياه بـ "اللذيذ".

ناهد السباعي برفقة هشام ماجد في كواليس أشغال شقة2

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أشغال شقة 2

وثقت ناهد السباعي اللحظات السعيدة التي تعشها في كواليس المسلسل، من خلال صورة نشرتها عبر حسابها بـ "إنستغرام" وجمعتها ببطل العمل الفنان هشام ماجد، وعلقت بالقول: "من أحلي و ألذ الأدوار الي عملتها ف حياتي يا رب تعجبكم كل سنة و انتم طيبين و رمضان كريم".يأتي بعنوان أشغال شقة جدًا، ويستكمل أحداث الجزء الأول الذي حقق نجاحاً كبيرًا في موسم دراما رمضان الماضي 2024، وهو من نوعية الأعمال الاجتماعية الكوميدية، ويتناول العمل قصة زوجين غير قادرين على تربية ابنيهما التوأم، مما يضطرهما للجوء إلى مربية للأطفال، ويدخلهما في العديد من الأزمات، ويلعب هشام ماجد دور الطبيب الشرعي حمدي عبدالرحيم، فيما تجسد أسماء جلال شخصية ياسمين وهي إعلامية وزوجة هشام ضمن الأحداث.

والعمل مكون من 15 حلقة ومن بطولة هشام ماجد، أسماء جلال، شيرين، مصطفى غريب، أحمد عبدالوهاب، محمد محمود، محمد عبدالعظيم، سلوى محمد علي، علي صبحي، أحمد الرافعي، مع عدد من ضيوف الشرف منهم ناهد السباعي ورحاب الجمل، والعمل من تأليف خالد وشيرين دياب وإخراج خالد دياب.

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آخر الأعمال الدرامية لـ ناهد السباعي

من الجدير بالذكر أن آخر المشاركات الدرامية للفنانةكانت من خلال مسلسل "نقطة سودة" الذي عُرض مؤخراً، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي تشويقي، ويتناول العمل قصة صراع بين عائلتين تسعي إحداهما للانتقام من العائلة الأخرى، كما يعتمد على أجواء الجريمة والغموض.

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