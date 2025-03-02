مي عمر ترند بسبب إش إش.. ما علاقة فيفي عبده؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 2 مارس 2025 01:19 مساءً - تصدرت الفنانة مي عمر ترند مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، وذلك بالتزامن مع عرض أولى حلقات مسلسلها الجديد إش إش.

لقطات من الحلقة الأولى

بدأت أحداث الحلقة الأولى من، بظهور عدد من أبطال العمل أبرزهم انتصار، التي تجسد دور إخلاص كابوريا، دينا التي تجسد دور تيسير كابوريا، إدوارد بوشكاش زوج خالتها تيسير كابوريا، عصام السقا الذي يقوم بدور ابن خالتها ويحمل اسم نص، وكانوا ينتظرون جميعا "" الراقصه التي تجسد دورهاحيث كانت في غرفتها تجهز للذهاب برفقتهم لإحياء حفل زفاف شعبي بمدينة طنطا.

وكشفت الحلقة أن مي عمر أُرغمت على في هذا المجال، وتسعى للخلاص منه من خلال اهتمامها بالتعليم والتطوير من نفسها لكي تجد فرصة عمل بعيدًا عن هذا عالم.

فيفي عبده حاضره في إش إش

في أحد المشاهد التي جمعت مي عمر وانتصار، تحدثتقائلة: "يامَّا أنا مش عايزة أبقى رقاصة أنا عايزة أبطل وبعدين دي شغلانة قرشها مش مبروك"، لترد عليها انتصار بعفوية قائلة: "مش ايه! ما هو مبروك في إيد فيفي عبده ومبروك في إيد لوسي ومبروك أبو العلمين حمودة".

وقد تفاعل رواد السوشيال ميديا مع هذا الحوار وتم تداوله بشكلٍ كبير على منصات السوشيال ميديا، وتوقع الكثير منهم أن فيفي عبده ستعلق على هذا المشهد خلال الأيام القادمة.

صناع العمل

يُشاركالبطولة كل من ماجد المصري، انتصار، إدوارد، هالة صدقي، دينا، شيماء سيف، طارق النهري، عصام السقا، علاء مرسي، محمد الشرنوبي، ندى موسى، إيهاب فهمي، حمدي هيكل، أحمد عبدالله، وعدد من ضيوف الشرف وهم: محمد ممدوح، خالد الصاوي، كريم فهمي، محمد عبدالرحمن، أحمد زاهر، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي.

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