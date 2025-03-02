مي عمرتشتكي مشاكلها لـ تامر حسني وهكـ ـذا كان رده!

ميرنا وليد - بيروت - هنأ الفنان المصر تامر حسني، زميلته الممثلةالمصرية مي عمر على مسلسلها الجديد "إش إش" الذي يعرض حاليا ضمن موسم دراما رمضان.

وشارك تامر متابعيه مشهد من الحلقة الأولى من المسلسل، ظهرت فيه مي وهي تشتكي مشاكلها لتامر، الذي علقت صورته على الحائط في غرفتها.

وقالت مي في المشهد موجهة خطابها لصورة تامر المعلقة: "خليك شاهد يا تامر حسني على اللي بيحصل فيا.. ما أنا مش معلقاك على الحيط عل فاضي".

وعلق تامر على المشهد قائلا: "يا مي إيه الحلاوه دي مليون مبرووووووووك . اشكيلي في الصوره ولا يهمك هفيدك برضو . ربنا يوفقك و تكسري الدنيا زي كل سنه إنتي و ملك الإخراج محمد سامي باشا".

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