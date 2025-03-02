تشخيص هاريسون فورد بمرض مؤلم يمنعه من تقديم "الأوسكار"

ميرنا وليد - بيروت - كشفت تقارير صحفية، أنه تم تشخيص إصابة النجم العالمي هاريسون فورد بمرض الهربس النطاقيـ ما دفعه للتنحي عن تقديم حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2025.

وبحسب موقع "بيج 6"، إن فورد أعلن انسحابه من حفل توزيع جوائز الأوسكار، صباح يوم أمس السبت، وذلك بعد أن تلقى يوم الجمعة نتائج فحوصاته، واكتشف تشخيصه بمرض الهربس النطاقي.

وكانت قد تناقلت الصحف أخبار تفيد بأن هاريسون سيكون من بين المقدمين في حفل الأوسكار إلى جانب راشيل زيغلر، وزوي سالدانا، وصامويل إل جاكسون، وغال غادوت.

ويشار إلى أن مرض الهربس النطاقي هو عدوى فيروسية تسبب طفحا مؤلما، إلا أنها لا تهدد الحياة.

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