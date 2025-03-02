ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة المصرية ياسمينعبد العزيز، منشور عبر حسابها الرسمي، روجت فيه لمسلسلها الرمضاني "وتقابل حبيب".

وشاركت ياسمين متابعيها صورة لها من أحداث الحلقة الأولى من المسلسل، والتي ظهرت فيها وهي تقول لزوجها "يوسف" الذي يؤدس دوره الممثل المصري خالد سليم: "بحب يا يوسف أوي"، بينما ظهر يوسف وهو يقول: "على قد ما ربنا اداني كتير بس مفيش حاجة تساوي انك مراتي". في المقابل يظهر خالد سليم ضمن أحداث الحلقة الأولى، وهو يخون ياسمين مع الممثلة اللبنانية نيكول سابا التي تزوجها سرا.

وأرفقت ياسمينالصورة بتعليق كتبت فيه: "كلهم يوسف ابو حجر" ما أثار تفاعلا واسعا بين المتابعين، إذ أكد بعضهم على كلامها، بينما اعتبره آخرون مبالغ فيه.

يذكر أن مسلسل "وتقابل حبيب" من بطولة عدد من الممثلين أبرزهم: ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، خالد سليم، أنوشكا، صلاح عبد الله، رشوان توفيق، بسنت شوقي، نيكول سابا.

كانت هذه تفاصيل خبر تعليق لافت من ياسمين عبد العزيز بعد تعرضها للخيانة في "وتقابل حبيب" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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