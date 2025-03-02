ميرنا وليد - بيروت - وجه الممثل المصري محمد إمام، رسالة شكر لصناع مسلسل "العتاولة 2" الذي يعرض حاليا ضمن موسم دراما رمضان، وذلك بعد ذكر اسمه واسم والده الممثل عادل إمام في أحد المشاهد ضمن أحداث المسلسل.
وشارك محمد إمام متابعيه عبر صفحته الرسمية المشهد، وأرفقه بتعليق كتب فيه: "إحساس لطيف إنك تبقى موجود في رمضان وأنت مش عامل حاجة.. شكرًا العتاولة على التحية الجميلة محمد إمام".
يذكر أن مسلسل "العتاولة" من إخراج أحمد خالد موسى وبطولة عدد من الممثلين أبرزهم: طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، فيفي عبده، نسرين أمين، مصطفى أبوسريع، هدى الإتربي، ثراء جبيل، مريم الجندي، أحمد كشك، مي القاضي، وزينب العبد، وغيرهم.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد إمام يوجه رسالة لصناع "العتاولة2" بعد ذكر إسمه في المسلسل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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