ميرنا وليد - بيروت - شوقت الممثلة اللبنانية جيسي عبدة، متابعيها لأحداث مسلسل "بالدم" الذي يعرض حاليا خلال موسم دراما رمضان.

ونشرت جيسي عبر خاصية الستوري على حسابها الرسمي، مقطع فيديو وجهت فيه رسالة لمتابعيها، شكرتهم فيها على تفاعلهم مع أحداث المسلسل وتعليقاتهم اللافتة حول أدائها.

وقاتل جيسي في الفيديو: "صباح الخير والظاقة الإيجابية والنشاط.. والكلام الحلو لي ما بينوصف.. قد ما كتار وبتعطوا حكي حلو ودعم الواحد بينسى تعبه وبتعطوا طاقة حلوة يشتغل قد تعبه عن جديد".

كما روجت جيسي لأحداث الحلقات القادمة من المسلسل قائلة: "مبسوطة انو حبيتوا لي نزل لا هلق، بس بوعدكم انو لي شفتوا 3 أو 4 بالمئة من لي جاي".

كانت هذه تفاصيل خبر بعد عرض الحلقة الأولى.. جيسي عبدو تشوق متابعيها لأحداث "بالدم" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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