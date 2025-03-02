شكرا لقرائتكم خبر عن هل جودر سيقع في حب جوهرة خلال أحداث مسلسل جودر 2 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ما زالت جوهرة "تارا عماد" نجله الشيخ عبد الأحد تسعى وراء جودر "ياسر جلال"، خلال أحداث الحلقة الأولى، من مسلسل جودر 2، والذى يعرض على قناتي DMC وDMC دراما ومنصة Watch it الرقمية، وابلغته أنها تحبه ولكنه رفض وأكد لها حبه لزوجته شروق "جيهان الشماشرجى"، ولكن خطة جوهرة أصرت عليها وأنها سوف تجعل جودر يقع في حبها، لذلك هل جودر سيقع في حب جوهرة، هذا ما ستكشفه الأحداث القادمة من المسلسل.

مواعيد العرض والإعادة

يعرض مسلسل جودر 2 على قناة dmc الساعة 12:15 بعد منتصف الليل والإعادة 6.15 صباحا و 12 ظهرا، ويعرض على قناة DMC دراما الساعة 9 مساء، والإعادة الأولى 3 صباحا، والإعادة 4 صباحا، بالتزامن مع عرضه على Watch it.



قصة مسلسل جودر 2

ويحكى مسلسل جودر 2 قصة "جودر الصياد" التي كانت بين قصص "ألف ليلة وليلة" وتروى عن جودر ابن التاجر عمر وما حدث له ولأخويه، ويعدّ جودر من الشخصيات الأكثر شهرة في حكايات "ألف ليلة وليلة" حيث تظهر في أكثر من ليلة، وأحداث "حكاية جودر الصياد" تستمر من الليلة 608 إلى الليلة 633، والشخصية لم يتناولها أي عمل فني ناقش قصص ألف ليلة وليلة من قبل.



أبطال مسلسل جودر 2

مسلسل جودر 2 بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، وفاء عامر، جيهان الشماشرجي، عبد العزيز مخيون، أحمد بدير، وليد فواز، أيتن عامر، هنادي مهنا، محمود البزاوي، محمد التاجي، سامي مغاوري، عايدة رياض، أحمد فتحي، مجدي بدر، محمد علي رزق، أحمد كشك، أحمد ماجد وتأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري وعرض الجزء الأول في رمضان 2024.



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