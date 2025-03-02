شكرا لقرائتكم خبر عن فهد البطل الحلقة 2.. هل ينجو العوضى من مؤامرة شقيقه أحمد عبد العزيز؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر مسلسل فهد البطل ، بطولة الفنان أحمد العوضي، مؤشر محرك البحث جوجل فى الساعات القليلة الماضية بعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل فهد البطل على شاشة قناة ON والحياة ومنصة watch it، ويترقب الجمهور عرض الحلقة 2 من المسلسل بطولة أحمد العوضي اليوم، بعد انتهاء أحداث الحلقة الأولى أحمد عبد العزيز يقرر الخلاص من شقيقه أحمد العوضى.

وتوقع الجمهور، مع نهاية الحلقة الأولى من مسلسل فهد البطل ، تصاعد الصراعات بين الثأر والسلطة، يجد كل من فهد وحماد نفسيهما فى معركة مصيرية لا مفر منها، فهل سيتمكن فهد من النجاة والانتقام لشرفه، وهل سينجو حماد من المكيدة التي حاكها له شقيقه غلاب؟، هذا ما ستكشفه الحلقات القادمة من فهد البطل.

مسلسل فهد البطل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار شعبى مع خط درامى صعيدى، وبطولة أحمد العوضى، أحمد عبد العزيز، ميرنا نور الدين، لوسى، عصام السقا، محمود البزاوى، يارا السكرى، صفاء الطوخى، صفوة، عزت زين، عايدة رياض، حجاج عبد العظيم، أحمد عبد الله محمود وآخرين.

وتدور أحداث مسلسل فهد البطل حول فهد الشاب الصعيدي الذى يضطر للهروب من أهله بسبب الظلم الذي تعرض لها، وبعد استقراره في القاهرة تتعرض شقيقته لحادث يجعله تدخل في معارك وصراعات لا تنتهي، من أجل الحصول على حق شقيقته.

آخر أعمال أحمد العوضييذكر أن أحمد العوضى قدم فى رمضان الماضى مسلسل "حق عرب" وشارك فى بطولته: دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، سامح السيد، وفاء مكي، أحمد عبد الله محمود، إبراهيم السمان، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، تامر شلتوت، يُمنَى طولان، وعدد آخر من الفنانين. والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.

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