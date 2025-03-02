شجون الهاجري تعاني من الخيانة و تخضع للتحقيق في أولى حلقات مسلسل وحوش

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 2 مارس 2025 11:53 صباحاً - نالت النجمة شجون الهاجري إشادة جماهيرية واسعة عقب عرض أولى وثاني حلقات مسلسل "وحوش"، لأدائها المتقن لشخصية "عذاري"، والذي جاء ممزوجاً بمشاعر الحزن والحسرة لما تعرضت له خلال أحداث هذه الحلقات، ومن خلال السطور التالية سوف نتعرف على أبرز ما جاء بها

فلاش باك

خيانة زوجية

سريعاً وبدون مقدمات لم يأخذ المشاهد وقتاً طويلاً حتى يتسنى له معرفة الخطوط الدرامية بين شخصيات العمل، فجاءت مشاهد الفلاش باك موضحة للكثير من الأمور بدايةً من خضوع شجون الهاجري للتحقيق ولكن دون معرفة سبب ذلك، حيث كان الخوف والتوتر مسيطراً على تصرفاتها، الأمر الذي جعلها تصاب بهلاوس وقت اقتيادها واحتجازها بداخل "السجن"، وهنا أصبح المشاهد في حيرة حول طبيعة الجرم الذي ارتكبته، ومع مرور الوقت يظهر زوجها "فلاح" فيصل العميري وهو أيضاً يخضع للتحقيق دون أي توضيح وسبب خضوعه لهذا التحقيق.

ننتقل إلى مشاهد آخرى من المسلسل، والتي من خلالها تعيش "عذاري" أسوء لحظات حالتها النفسية بسبب خيانة زوجها لها مع الطبيبة التي كانت تقوم على رعايته وقت تواجده بالمستشفى لتلقي العلاج اللازم بسبب تعرضه لحادث، وهنا بدأت "عذاري" تتبعه وفي إحدى الأيام نجحت في ضبطه مع هذه الفتاة بداخل إحدى الأماكن العامة ليدخل زوجها في حالة من الصدمة، والذي رفض كل محاولات اللوم والعتاب التي وجهتها له "عذاري"، ليكون جزائها هو طردها من منزلها.

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حريق هائل

هنا قررت "عذاري " الانتقام من زوجها ولكن بطريقة بشعة للغاية، وذلك بعد أن قررت حرق الخيمة التي كانت تتواجد بها والدته وأشقائه وعدد آخر من الأشخاص، حيث لم ينجو أحد منهم وهنا دخل زوجها "فلاح" في حالة من البكاء الهستيري والحزن الشديد، ليوجه على الفور أصابع الاتهام لـ "عذاري" بعد ادعائه بإصابتها بالجنون، وهنا اتضح للمشاهدين سبب التحقيق مع الثنائي في أول مشاهد المسلسل والتي جاءت بطريقة الفلاش باك.

في الوقت الذي قررت فيه "عذاري" الاختفاء والهروب بمساعدة شقيقها والذي بدء في تهدئتها بسبب سوء حالتها النفسية والتي جعلتها تفكر في الانتحار، هنا تدخل لمنعها عقب ذلك بدأت تردد عبارات وجمل قالت من خلالها: "أنا غلط انا سويت شيء غلط ولازم اتحاسب، لازم أسلم نفسي للشرطة".

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مسلسل "وحوش"

يجمعمجموعة من نجوم الدراما الكويتية منهم بشار الشطي، شجون الهاجري، هيا عبد السلام، فيصل العميري، علي كاكولي، بالإضافة إلى مشاركة مميزة لكل من حسن عبدال وعبد الله البلوشي.

وتدور قصة المسلسل في إطار من الرعب والتشويق والإثارة، ويقدم مجموعةً من القصص المثيرة، وهو من تأليف فيصل البلوشي، وإخراج محمد سلامة وسعيد الماروق.

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