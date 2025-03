كل ما تريدون معرفته عن حفل توزيع جوائز الأوسكار 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 2 مارس 2025 11:53 صباحاً - ساعات قليلة تفصلنا عن الحفل الأكبر في صناعة الترفيه بهوليوود، حيث من المقرر إنطلاق فعاليات النسخة 97 من حفل توزيع جوائز الأوسكار ليلة اليوم الأحد 2 مارس من مسرح دولبي في أوفيشن هوليوود، بلوس أنجلوس.

وفي الموضوع التالي سنتطرق لمعرفة كل تفاصيل الحفل المتعلقة بمواعيده، القنوات الناقلة، المقدمين، والمزيد.

موعد إقامة حفل توزيع جوائز أوسكار

من المقرر أن يُقام حفل توزيع جوائز الأوسكار 2025 في نسخته الـ 97 اليوم الأحد 2 مارس، في مسرح دولبي في أوفيشن هوليوود، وذلك في تمام الساعة 7 مساءً بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية، هذا التوقيت سيوافق فجر الإثنين 3 مارس الساعة 3 بتوقيت الرياض، والساعة 2 بتوقيت القاهرة وبيروت.

كيفية مشاهدة الحفل

للعام الثامن والأربعين، سيتم بث حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2025 على قناة ABC للمشاهدين في جميع أنحاء العالم. وللمرة الأولى هذا العام، سيكون حفل توزيع الجوائز متاحًا للبث المباشر على Hulu وعلى Disney+ دوليًا.

كما ستبث قناة ABC عرضها التمهيدي الرسمي الخاص، On The Red Carpet at the Oscars، بدءًا من الساعة 6:30 مساءً بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية الذي سيوافق فجر الإثنين الساعة 2:30 بتوقيت الرياض، و1:30 بتوقيت القاهرة وبيروت

مضيف حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2025

لأول مرة سيستضيف كونان أوبراين حفل توزيع جوائز أوسكار، وتُعد مُشاركة أوبراين أول ظهور كمُقدم للحفل بعد عامين متتاليين من تقديم جيمي كيميل للحفل، كما يأتي الحفل بعد فوز كونان أوبراين بـ جائزة إيمي لأفضل برنامج منوعات مباشر استقطب أكثر من 20 مليون مشاهد.

وجاء تعليق كونان أوبراين بشكلٍ كوميدي حيث قال: "لقد طالبت أمريكا بهذا الأمر، والآن يحدث شطيرة تشالوبا سوبريم الجديدة من تاكو بيل وفي أخبار أخرى، سأستضيف حفل توزيع جوائز الأوسكار".

مقدمو حفل توزيع جوائز أوسكار

أعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة عن المشاهير الذين سيقدمون الجوائز في الليلة الكبيرة. وتضم القائمة: مايلي سايرس مايلز تيلر، جو ألوين، ستيرلنج ك. براون، ويليم دافو، آنا دي أرماس، ليلي روز ديب، سيلينا غوميز، غولدي هاون، كوني نيلسن، بن ستيلر، أوبرا وينفري، إلى جانب المذيع نيك أوفرمان، ديف بوتيستا، غال غادوت، أندرو غارفيلد، صمويل إل جاكسون، مارغريت كوالي، ألبا روهروتشر، زوي سالدانا، راتشيل زيغلر، هالي بيري، بينيلوب كروز، إيلي فانينغ، وبي غولدبرغ، سكارليت جوهانسون، جون ليثغو، آيمي بوهلر، جون سكويب، بوين يانغ، والفائزين بجائزة الأوسكار العام الماضي إيما ستون، كيليان ميرفي، ديفين جوي راندولف، وروبرت داوني جونيور.

مقدمو عروض حفل توزيع جوائز الأوسكار

اتخذت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة هذا العام قرارًا مفاجئًا بالابتعاد عن عرض كل مرشح لجائزة أفضل أغنية بعروض حية. لذا فإن الفرق الإبداعية وراء الأفلام المشاركة لن تزين مسرح دولبي.

ومع ذلك، ستكون هناك عروض، بما في ذلك نجمتا Wicked أريانا غراندي وسينثيا إيريفو، وتنضم إلى غراندي وإيريفو كوين لطيفة، التي ستشارك في تكريم المنتج الموسيقي الراحل كوينسي جونز، وفرقة Los Angeles Master Chorale، ونجوم البوب دوجا كات وراي وليزا.

أبرز ترشيحات الأوسكار لهذا العام

يهيمن فيلم إميليا بيريز Emilia Pérez على عدد ترشيحات الأوسكار، إذ يشارك الفيلم بـ 13 ترشيحاً في فئات مختلفة، يليه The Brutalist والفيلم الموسيقي Wicked.

يمكنك التعرف إلى ترشيحات جوائز الأوسكار 2025

