أوسكار 2025: وعكة صحية تمنع هاريسون فورد من حضور الحفل كمقدم

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 2 مارس 2025 11:53 صباحاً - بعد أن أدرجت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة اسم النجم هاريسون فورد ضمن قائمة مقدمي حفل توزيع جوائز أوسكار 2025 في نسخته الـ 97، انسحب الممثل ولن يظهر في حفل اليوم بسبب إصابة فيروسية تعرض لها في مؤخراً.

إصابة هاريسون فورد بالحزام الناري

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أكد متحدث باسم النجم هاريسون فورد لمجلة People أن الممثل البالغ من العمر 82 عامًا تم تشخيص إصابته بالهربس النطاقي يوم الجمعة المعروف باسم الحزام الناري، وألغى ظهوره المخطط له في الحفل صباح يوم أمس السبت.

ومن الجدير بالذكر أن نجم Indiana Jones سجل آخر ظهور له في حفل توزيع جوائز نقابة ممثلي الشاشة المعروف إعلامياً باسم حفل توزيع جوائز ساغ SAG Awards الذي أُقيم يوم الأحد الماضي 23 فبراير.

قائمة مقدمي حفل توزيع جوائز أوسكار

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أعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة عن المشاهير الذين سيقدمون الجوائز في الليلة الكبيرة. وتضم القائمة: مايلي سايرس مايلز تيلر، جو ألوين، ستيرلنج ك. براون، ويليم دافو، آنا دي أرماس، ليلي روز ديب، سيلينا غوميز، غولدي هاون، كوني نيلسن، بن ستيلر، أوبرا وينفري، إلى جانب المذيع نيك أوفرمان، ديف بوتيستا، غال غادوت، أندرو غارفيلد، صمويل إل جاكسون، مارغريت كوالي، ألبا روهروتشر، زوي سالدانا، راتشيل زيغلر، هالي بيري، بينيلوب كروز، إيلي فانينغ، وبي غولدبرغ، سكارليت جوهانسون، جون ليثغو، آيمي بوهلر، جون سكويب، بوين يانغ، والفائزين بجائزة الأوسكار العام الماضي إيما ستون، كيليان ميرفي، ديفين جوي راندولف، وروبرت داوني جونيور.

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