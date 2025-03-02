تارا عماد تقرر البوح بمشاعرها لياسر جلال في مسلسل جودر2

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 2 مارس 2025 11:53 صباحاً - تعود تارا عماد مرة أخرى بشخصية الأميرة جوهرة لتكشف عن أبعاد إنسانية جديدة، حيث تبوح بمشاعرها لياسر جلال، ضمن أحداث الجزء الثاني من مسلسل جودر، الذي عُرض الجزء الأول منه في النصف الثاني من رمضان 2024.

معاناة الوحدة

في مشهد حواري مطول جمعها بـ"" (ياسر جلال)، عبرت جوهرة عن إحساسها العميق بالوحدة، موضحة بأن الوحدة قد تفتح أبوابًا لأفكار سوداوية تجعل الإنسان غارقًا في دوامة من الحزن والتأمل، وخلال الحوار، لم تخفِ جوهرة مشاعرها تجاه، حيث حاولت ضمنياً التلميح بحبها له ورغبتها في أن يكون هو ذلك الرفيق الذي يملأ فراغها، إلا أن رده جاء حاسمًا، موضحًا أنه يحب زوجته ولن يخونها، لكنه في الوقت نفسه أشار إلى أنه لو لم يكن متزوجًا، لكان قد سعى إلى الارتباط بها.

ورغم وضوح موقفه، لم تفقد جوهرة الأمل في أن ينظر إليها جودر بعين الحب يومًا ما، لكنها هذه المرة اختارت أن تقلب الأدوار وتغلق الباب أمامه، في حال قرر العودة إليها، لتبرز مشاعرها المتضاربة بين أن تكون مرغوبة وسعيها للحفاظ على كرامتها وعدم التعلق بحب قد لا يتحقق.

تارا عماد وياسر جلال في إحدى مشاهد مسلسل جودر2- الصورة من المركز الإعلامي للمسلسل

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جودر2

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تدور أحداثاستكمالاً لأحداث الجزء الأول في إطار من الخيال والفانتازيا، ومن خلال حكايات شهرزاد للملك شهريار، نتابع حكايةبن عمر المصري، الذي تتعقد حياته ويصبح في صراع مع العدو (شمعون) حيث يقع على عاتقه مهمة حل لغز كبير عن طريق الوصول إلى كنوز الحكيم (شمردل) الأربعة. والمسلسل من بطولة،، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، أحمد بدير، وفاء عامر، وتأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري.

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