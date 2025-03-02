البطل في صدارة الترند ونور علي حائرة بين أمرين.. ما هما؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 2 مارس 2025 11:53 صباحاً - نجح مسلسل "البطل" في أن يتصدر ترند منصات السوشيال ميديا وأصبح حديث جمهور الدراما ولا سيما من محبي المسلسلات العربية، خاصةً وأن أحداث حلقاته الأولى جاءت محملة بجرعة من التشويق والإثارة.

ظروف صعبة

استطاعت النجمة نور علي أن تخطف الأنظار نحو شخصية "مريم" التي تلعبها خلال أحداث، إذ وضعتها الظروف الصعبة التي مرت بها سوريا بين أمرين إما ترك البلاد والسفر مع الشخص الذي تربطها به علاقة عاطفية قوية لاستكمال حياتها بعيداً عن أجواء الحرب، ويدعى "مروان" الفنان خالد شباط، وإما أن تظل بجانب والدها أستاذ "يوسف" الفنان بسام كوسا، الذي يعمل مدير لإحدى المدارس، وتسير على خطاه في مساعدة المستضعفين وتقديم الرعاية إليهم.

وأثناء قيام "مريم" برعاية أم وطفلها الرضيع وتتعاطف معهما تدمع عينيها رغماً عنها، عندما لا تتمكن الأم من رضاعة لسوء حالتها الصحية، وفي هذه الأثناء يجدد "مروان" طلبه لمريم بضرورة ترك البلاد بعد أن رأى أن وجودهما ماهو إلا مضيعة للوقت وضياع لحلمهما، لتقع بذلك بين نارين واختيارين أحدهما أصعب من الآخر، فأي الأمرين ستختار؟

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فرج وراما يخففان من حدة الأحداث

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خففت علاقة الحب التي جمعت "فرج الدشت" وهى الشخصية التي يؤديها محمود نصر، بـ "راما" التي تجسد دورها الفنانة الشابة رسل الحسين من حدة الأحداث، حيث جعلت متابعي العمل يأخذون قسطاً من الراحة بعيداً عن المشاهد والظروف الصعبة التي واجهت بعض من المشاركين في هذا المسلسل، ودلل على ذلك التعليقات وردود الفعل التي جاءت سريعة على الحلقة الأولى من المسلسل ومنها: "شهد فرج وراما يهون قساوة مشاهد الحلقة الاولىاليوم".

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مسلسل البطل

" من إخراج الليث حجو، وتأليف رامي كوسا، وبطولة محمود نصر، بسام كوسا،، خالد شباط، وآخرون، وتدور أحداثه حول رجل يخاطر بنفسه لإنقاذ مراهق من براثن حريق مروّع، ويصبح بطلاً يحظى بإعجاب أهل القرية، لكنه سرعان ما يواجه معركة نفوذ وصراعاً مع بلطجي مخادع وماكر. ويتطرق العمل لموضوع الصراع بين القيم والأخلاق من جهة والنفوذ والسلطة.

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