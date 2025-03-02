حمادة هلال يكـ ـشف عن أول أجر تقاضاه في عالم الفن

ميرنا وليد - بيروت - كشف الفنان المصري حمادة هلال، لأول مرة عن مشواره الفني وبدايته، بالإضافة إلى الول أجر تقاضاه في بداياته.

وقال حمادة خلال حلوله ضيفا على برنامج "أسرار" الذي تقدمه أميرة بدر: "أول أوردر عملته كسبت فيه خمسة جنيهات، وكان لي صاحب اسمه هادي أبو اليزيد وهو شاعر كبير وكتب لي معظم الأغاني اللي نجحت".

وأضاف: "كنت بطلع أغني ببلاش ومكنتش عايز فلوس وكان المهم بالنسبة لي أغني، وأول خمسة جنيهات أخذتها جبت هدية لأمي، كانت إيشارب، ووالدي كان تعبان ومن الحاجات اللي خلتني أبعد فترة عن الغناء هو تعبه".

وتابع: "عديت بمرحلة الغناء في الأفراح الشعبي، واكتسبت منها الجانب الإيجابي وتعلمت منها السلبي وشفت اللي مشي في السلبي حصل له إيه، وعيشت في الزاوية الحمراء وما زال أصدقائي هناك لكن أنا اتولدت في الشرقية".

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