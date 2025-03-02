فن ومشاهير

محمد صلاح يشارك لحظات خاصة مع إبنته مكة استعدادا لرمضان

0 نشر
0 تبليغ

  • محمد صلاح يشارك لحظات خاصة مع إبنته مكة استعدادا لرمضان 1/3
  • محمد صلاح يشارك لحظات خاصة مع إبنته مكة استعدادا لرمضان 2/3
  • محمد صلاح يشارك لحظات خاصة مع إبنته مكة استعدادا لرمضان 3/3

ميرنا وليد - بيروت - وثق لاعب كرة القدم المصري، ولاعب نادي الإنجليزي، محمد صلاح، عبر حسابه الرسمي، أجواء خاصة جمعته بأسرته احتفالا بحلول شهر رمضان المبارك.


ونشر محمد رصلاح عبر صفحته، مجموعة صور ظهر فيها برفقة إبنته مكة، وهما يزينان منزلهما بزينة رمضان.
وظهر في الصور التي شاركها محمد، زاوية صغيرة وضع فيها المصحف الشريف، وفانوس رمضان، وأرفقها بعبارة "رمضان كريم".
وعلى صعيد آخر، تشارك مكة إبنة محمد صلاح كضيفة شرف في الموسم الثالث من المسلسل المصري "كامل العدد"، الذي يعرض حاليا ضمن موسم دراما رمضان.

76ddf2866e.jpg49eb952a47.jpg

كانت هذه تفاصيل خبر محمد صلاح يشارك لحظات خاصة مع إبنته مكة استعدادا لرمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

Advertisements