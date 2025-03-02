ميرنا وليد - بيروت - وثق لاعب كرة القدم المصري، ولاعب نادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، عبر حسابه الرسمي، أجواء خاصة جمعته بأسرته احتفالا بحلول شهر رمضان المبارك.

ونشر محمد رصلاح عبر صفحته، مجموعة صور ظهر فيها برفقة إبنته مكة، وهما يزينان منزلهما بزينة رمضان.

وظهر في الصور التي شاركها محمد، زاوية صغيرة وضع فيها المصحف الشريف، وفانوس رمضان، وأرفقها بعبارة "رمضان كريم".

وعلى صعيد آخر، تشارك مكة إبنة محمد صلاح كضيفة شرف في الموسم الثالث من المسلسل المصري "كامل العدد"، الذي يعرض حاليا ضمن موسم دراما رمضان.

كانت هذه تفاصيل خبر محمد صلاح يشارك لحظات خاصة مع إبنته مكة استعدادا لرمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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