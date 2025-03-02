جاستن بيبر يحتفل بعيد ميلاده برفقة زوجته هايلي وطفلهما

ميرنا وليد - بيروت - شارك النجم العالمي جاستن بيبر، متابعيه عبر صفحته الرسمية، مجموعة صور احتفل من خلالها بعيد ميلاده الـ31.

وظهر جاستن في الصور برفقة زوجته عارضة الأزياء هايلي بيبر وطفلهما جاك بلوز البالغ من العمر 6 أشهر. ووثق جاستن من خلال الصور لحظات خاصة له كأب من طفله إذ ظهر وهو يرفع ابنه جاك للأعلى، بينما كان هو وهايلي يحدقان فيه بحب.

وبدورها، احتفلت هايلي بعيد ميلاد زوجها، ونشرت مجموعة صور للحظات جمعتها مع جاستن وإبنهما، عبر صفحتها الرسمية، احتفالا بهذه المناسبة.

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