الأمير هاري يحسم الجدل حول إنجاب ميغان ماركل لطفل ثالث

ميرنا وليد - بيروت - تحدث الأمير هاري عن قراره النهائي مع زوجته ميغان ماركل، بشأن إنجاب طفل ثالث.

وأكد الأمير هاري خلال مقابلة في ألعاب Invictus في كندا، ان عائلته المؤلفة من طفليهما الأمير آرتشي، والأميرة ليليبيتمع زوجته اكتملت، لافتا إلى أن الأبوة أمر "مذهل، إلا أن وجود طفلين هو العدد المناسب لعائلتهما".

وقال الأمير هاري: "أعتقد أن طفلاً أو طفلين ربما يكون كافياً، بل أعتقد ذلك بالتأكيد، وأعرف بعض الأشخاص الذين لديهم خمسة، وأنا أرد وأقول لهم: حسناً، هذا خطأكم".

وأضاف: "إن إنجاب الأطفال أمر رائع، لكنه رحلة كل يوم، كل أسبوع.. إنهم ينمون ويتغيرون ويحتاجون الى الكثير من الرعاية والاهتمام والوقت".

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