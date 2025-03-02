شكرا لقرائتكم خبر عن فهد البطل الحلقة الأولى على الحياة.. العوضي ينقذ شقيقته ويُحكم عليه بالحبس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت على قناة الحياة الحلقة الأولى من مسلسل فهد البطل بطولة النجم أحمد العوضي، وظهر العوضى في بداية الحلقة، وهو يعمل سائقا على سيارة نصف نقل، وهو يستمع لأغنية أنا مش عارفني للمطرب الشعبي عبد الباسط حمودة، ثم يردد كلماتها أثناء قدوم شقيقته سمارة عليه، التي تلعب دورها كارولين عزمي، والتي تعمل بمحل أدوات صحية.

ويظهر النجم أحمد العوضى بعدها فرحاً أثناء تلقيه مكالمة تليفونية من موظف بالسجل المدني يخبره فيها عن معلومات بخصوص توفيق التمساح الذى يبحث عنه منذ فترة، ثم يجرى مكالمة مع شقيقته وإخبارها بالأمر، ويتفق معها على أن يقابلها بعد قليل.

وحينما يذهب ليقابلها يجد صاحب المحل الذى تعمل به يحاول هتك عرضها وينقذها، ثم يقتله، ويتم القبض عليه بتهمة القتل، ويُحكَم عليه بالحبس 3 سنوات، وأثناء المحاكمة يظهر الفنان محسن منصور شقيق القتيل ليهدد العوضى بالانتقام منه بعد أن قتل شقيقه.

وتضم قائمة أبطال مسلسل فهد البطل إلى جانب أحمد العوضى كلا من: ميرنا نور الدين، أحمد عبد العزيز، محمود البزاوى، لوسى، كارولين عزمى، يارا السكرى، عصام السقا، صفاء الطوخى، حجاج عبد العظيم، محسن منصور، حمزة العيلى، أحمد ماجد، عايدة رياض، صفوة، مصطفى حشيش، عايدة فهمى، مجدى بدر، محمد مهران، محمد أبو داود، ومراد فكرى صادق، من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبدالسلام وإنتاج شركة سينرجى.

شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان عبر بوابة دراما رمضان 2025