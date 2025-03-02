شكرا لقرائتكم خبر عن حكيم باشا الحلقة الأولى على الحياة.. مصطفى شعبان يواجه المؤامرات فى تجارة الآثار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم شبكة تليفزيون "الحياة" خلال شهر رمضان باقة مميزة من الأعمال الدرامية، من بينها مسلسل حكيم باشا للنجم مصطفى شعبان، الذي يُعرض يوميًا في تمام الساعة 9:30 مساءً، مع ثلاث إعادات على مدار اليوم.

بدأت أولى حلقات المسلسل بأحداث سريعة ومشوقة، حيث شهدت انفجارًا مدويًا في الجبل، مما دفع "حكيم باشا" (مصطفى شعبان) إلى التحرك فورًا حاملاً بندقيته نحو موقع الحادث، ليطمئن على مجموعة التماثيل الأثرية الذهبية التي يخفيها، ووسط الفوضى، يعثر على أحد الناجين من مطاريد الجبل، لكنه مصاب وغير قادر على الفرار.

ولم يتردد "حكيم باشا" في استجوابه بصرامة حتى انتزع منه اعترافات تكشف خيوط المؤامرة التي كادت تهدد ثروته، قبل أن يسلمه للشرطة، لتبدأ بذلك أولى حلقات الصراع في عالمه المليء بالقوة والغموض.

تدور أحداث المسلسل في أجواء صعيدية حول "حكيم"، الذي يتولى تجارة عمه في الآثار، لكن سرعان ما تنشب الخلافات مع أبناء عمه بسبب الثروة، لتتحول المنافسة إلى صراع شرس يشعل نيران الغيرة والطمع داخل العائلة.

يضم العمل كوكبة من النجوم، منهم دينا فؤاد، سهر الصايغ، رياض الخولي، سلوى خطاب، منذر رياحنة، وأحمد فؤاد سليم، وهو من تأليف محمد الشواف، وإخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج شركة "سينرجي". ويعد هذا المسلسل أول تجربة درامية صعيدية للنجم مصطفى شعبان، حيث يخوض من خلاله عالم تجارة الآثار في إطار درامي مشوق.

بعد النجاح الكبير الذي حققه مصطفى شعبان خلال العام الماضي بمسلسل "المعلم"، يستكمل شعبان نجاحه على شبكة قنوات الحياة بمسلسل "حكيم باشا" مع مجموعة من الفنانين من بينهم دينا فؤاد، سهر الصايغ، منذر رياحنة، سلوى خطاب، وغيرهم من الفنانين، ويعرض المسلسل يوميا في تمام الساعة 9:30 مساء، ويُعاد المسلسل يوميا 3 مرات وهم الساعة 2:30 صباحا و 9:30 صباحا بالإضافة إلى الساعة 1:15 ظهرا.

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