شكرا لقرائتكم خبر عن أحداث مشوقة ومثيرة فى الحلقة الأولى من مسلسل أثينا بطولة ريهام حجاج على الحياة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الأولى من مسلسل "أثينا" والذي يعرض يوميًا في تمام الساعة الثامنة والربع مساءً على شاشة قناة الحياة، أحداثا مثيرة ومشوقة، وتدور أحداثه حول الصحفية المراسلة "نادين" التي تقوم بها بطلة المسلسل الفنانة ريهام حجاج، والتي تتعرض لحادث أثناء عملها الصحفي كادت تفقد خلاله حياتها، وهو ما اضطرها إلى ترك عملها والحصول على جلسات علاجية للتعافي.

وبعد ترك "نادين" لعملها لجأت إلى العمل كصحفية تحقيقات والتحقيق في العديد من القضايا المجتمعية، منها مساعدة الصحفي "يوسف" الذي يقوم بدوره الفنان أحمد مجدي، في كشف فساد مستشفى الدكتور صلاح يزن للأمراض النفسية واحتواء المستشفى على أدوية منتهية الصلاحية منذ عدة سنوات.

وبالتزامن مع هذه الأحداث تتعرض "مي" شقيقة "نادين" لأزمة كبيرة غامضة ومن خلالها تحكي مع شخصية غامضة عبر تطبيق "سناب شات" تدعى "أثينا" وتحكي له كافة تفاصيل حياتها، وعلى أثرها تقرر بعد حديثها مع "أثينا" التخلص من حياتها من خلال القفز من شباك غرفتها، وهو ما يعرضها إلى كسر في العمود الفقري ودخول الرعاية المركزة بأحد المستشفيات.

ومع نهاية الحلقة يتضح الخلاف بين "نادين" ووالدها الفنان محمود قابيل، بسبب تزوج الثاني من أخرى عقب وفاة والدة "نادين"، وتحاول "نادين" و"يوسف" الصحفي وحبيبها السابق في معرفة كواليس ما تعرض له شقيقتها.

ويتناول مسلسل "أثينا" قضايا مهمة في عصرنا الحالي، أبرزها قضية الدارك ويب، ويشارك في بطولة مسلسل أثينا نخبة كبيرة من النجوم، أبرزهم ريهام حجاج وأحمد مجدي، وسوسن بدر، ومحمود قابيل، ونبيل عيسى.

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