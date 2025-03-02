شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد داود يتاجر فى المخدرات بأحلام اليقظة فى الحلقة الثالثة من الشرنقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ الحلقة الثالثة من مسلسل الشرنقة بأحمد داود وهو مع عائلته في المصيف، ثم يكلف بمهمة جديدة مع أحد رجال الأعمال المشبوهين، ليخلصهم بطريقته الخاصة من أموال أعمالهم المشبوهة.

وينتقل بينا في عالم أحلام اليقظة لنجد حازم النشار، وهو يفتتح مراكز علاج إدمان ليستغلها في تجارته الجديدة في المخدرات، ويتعرض للخطر بسبب علي الكيال (باسل الزارو) في نهاية الحلقة.

مسلسل الشرنقة بطولة أحمد داود ويشاركه مريم الخشت، علي الطيب، صبري فواز، محمد عبده، سارة أبي كنعان، ياسر عزت، وهو من تأليف عمرو سمير عاطف وإخراج محمود عبد التواب، ومن إنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى، ويتكون المسلسل من 15 حلقة ويعرض حصرياً على منصة Watch it.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي غامض، ويجسد أحمد داود دور محاسب يُدعى حازم يعمل داخل إحدى الشركات الكبرى، ومعروف عنه بين زملاءه التميز والإبداع في عمله، إلا أنه يُفاجئ بممارسات غير قانونية داخل الشركة، ويتطرق لقضية غسيل أموال ليدخل في مواجهات وتتغير حياته رأسًا على عقب، وذلك في أجواء مليئة بالإثارة والتشويق.

ويذكر أن أحدث أعمال أحمد داود هو فيلم الهوى سلطان، الذي حقق نجاحا كبيرا في السينمات وتخطت إيراداته الـ80 مليون جنيه، ويشارك في بطولته منة شلبي، سوسن بدر، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي، عماد رشاد، خالد كمال، فدوى عابد، ونورين أبو سعدة، والفيلم من تأليف وإخراج هبة يسري، ومن إنتاج شركة سي سينما لـ أحمد فهمي وهاني نجيب.

شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان عبر بوابة دراما رمضان 2025



أحمد داود يتاجر في المخدرات بأحلام اليقظة في الحلقة الثالثة من الشرنقة



أحمد داود