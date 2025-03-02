شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل جودر 2 الحلقة 1.. حزن شروق زوجة جودر ومحاولة جوهرة إغواءه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخلت شروق "جيهان الشماشرجى" فى حالة حزن خلال أحداث الحلقة الأولى، من مسلسل جودر 2، والذى يعرض على قناتي DMC وDMC دراما ومنصة Watch it الرقمية، بسبب معرفتها أنه لن يأتى غير بعد عام وقالت: "فيه حاجة مترصد له فى حاجة مش عايزانا نفرح كان نفسي جودر يرجع فى معاده، ويعرف إني شايلة ابنه فى بطني ويعرف إن كل يوم بفضل أكلمه وأحكي له عنه أحكي له عن جدعنته وعن طيبة قلبه".

وفى نفس الوقت تحاول جوهرة "تارا عماد" ابنه الشيخ عبد الأحد "أحمد بدير" إغواءه، وأن يقع فى حبها، لكن يرفض بسبب حبه لزوجته شروق.

ويتم القبض على الجن داهش "على صبحى"، ويحاول جود "ياسر جلال" الوصول له لكن لا يستطيع، لأنه تم سجنه فى مكان بعيد عنه داخل كورة زجاجية بها ثلج.



مواعيد العرض والإعادة

يعرض مسلسل جودر 2 على قناة dmc الساعة 12:15 بعد منتصف الليل والإعادة 6.15 صباحا و 12 ظهرا، ويعرض على قناة DMC دراما الساعة 9 مساء، والإعادة الأولى 3 صباحا، والإعادة 4 صباحا، بالتزامن مع عرضه على Watch it.



قصة مسلسل جودر 2

ويحكى مسلسل جودر 2 قصة "جودر الصياد" التي كانت بين قصص "ألف ليلة وليلة" وتروى عن جودر ابن التاجر عمر وما حدث له ولأخويه، ويعدّ جودر من الشخصيات الأكثر شهرة في حكايات "ألف ليلة وليلة" حيث تظهر في أكثر من ليلة، وأحداث "حكاية جودر الصياد" تستمر من الليلة 608 إلى الليلة 633، والشخصية لم يتناولها أي عمل فني ناقش قصص ألف ليلة وليلة من قبل.



أبطال مسلسل جودر 2

مسلسل جودر 2 بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، وفاء عامر، جيهان الشماشرجي، عبد العزيز مخيون، أحمد بدير، وليد فواز، أيتن عامر، هنادي مهنا، محمود البزاوي، محمد التاجي، سامي مغاوري، عايدة رياض، أحمد فتحي، مجدي بدر، محمد علي رزق، أحمد كشك، أحمد ماجد وتأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري وعرض الجزء الأول في رمضان 2024.



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