شكرا لقرائتكم خبر عن قلبي ومفتاحه الحلقة 2.. هل تعرض مي عز الدين الزواج على آسر ياسين؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت أحداث مسلسل قلبي ومفتاحه الحلقة 1 بطلب ميار (مي عز الدين) سيارة لتوصيلها، ويستقبل محمد عزت (آسر ياسين) هذا الطلب باعتباره سائق أوبر، لتنتهي الحلقة على انتظارها له.

ومن المتوقع أن يشهد مسلسل قلبي ومفتاحه الحلقة 2 المقابلة الأولى التي تجمع بين ميار ومحمد عزت، وحدوث مشادة كلامية بينهما في البداية، ثم تقوم خلال أحداث الحلقة بعرض الزواج عليه، ليوافق على ذلك بعد شعوره بانجذاب نحوها، خاصة بعد حديثها مع طليقها أسعد (دياب)، ومطالبته لها أن تذهب للزواج من شخص آخر دون أن يعرف هويته أو موعد زواجهما، مقابل أن يأخذ ابنها منها، وإذا تطلقت من الشخص الآخر خلال أسبوع، من حقها إليه وإلى ابنها مرة أخرى، ويتركها في حيرة من أمرها.

وكانت أحداث مسلسل قلبي ومفتاحه الحلقة 1 قد شهدت محاولة محمد عزت (آسر ياسين) البحث عن عروسة للزواج منها، خاصة أنه شارف على الـ40 من عمره، وبالفعل يذهب مع والدته للقاء إحدى السيدات التي يتعرف عليها، وتجسد دورها غادة طلعت، ولكن تنتهي المقابلة بالفشل، بسبب مشاداة كلامية بينها وبين والدته (سما إبراهيم).

مواعيد عرض مسلسل قلبي ومفتاحه

يعرض مسلسل قلبي ومفتاحه يوميا في النصف الأول من رمضان على قناة on في تمام الساعة 11 مساء، والإعادة 8 صباحا، بينما يعرض على شاشة قناة on دراما في تمام الساعة 9 مساء، والإعادة الساعة 6 صباحا، بالتزامن مع عرضه على منصة watch it الإلكترونية.



أبطال مسلسل قلبي ومفتاحه

مسلسل قلبي ومفتاحه بطولة آسر ياسين، ومي عز الدين، أشرف عبد الباقي، أحمد خالد صالح، سما إبراهيم،، عايدة رياض، تقى حسام، حازم سمير، أسامة أبو العطا، سارة عبد الرحمن، محمود عزب، محمد علي ميزو، جنا صلاح، وغيرهم من الفنانين، تأليف تامر محسن ومها الوزير، مخرج وحدة ثانية وائل فرج، إخراج تامر محسن، وإنتاج شركة media hub سعدي- جوهر.



قصة مسلسل قلبي ومفتاحه

ويناقش مسلسل قلبي ومفتاحه فكرة "المحلل" القانوني بعد تطليق الزوجة 3 مرات، من خلال شخصية سعد سائق الأوبر الذي يبلغ من العمر 40 عاما، ولم يتزوج بسبب والدته التي ترفض جميع المرشحات، وحينما يلتقي ميار يشعر بانجذاب شديد نحوها، أما ميار فهي مطلقة ثلاث مرات من سعد، تاجر الأدوات المنزلية، وترغب في عدم العودة إليه، لكنها تخشى حرمانها من ابنها، وتبحث عن محلل" بشرط أن تختاره بنفسها، وتتطور الأحداث عندما تعرض ميار على عزت الزواج مما يغير مسار حياته بشكل غير متوقع.



شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان عبر بوابة دراما رمضان 2025