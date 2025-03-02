شكرا لقرائتكم خبر عن فهد البطل الحلقة الأولى .. أحمد عبد العزيز يقرر الخلاص من شقيقه أحمد العوضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استكملت الحلقة الأولى من مسلسل فهد البطل في إثارتها بعدما وصلت الأحداث إلى اتفاق أحمد عبد العزيز "غلاب" مع محمود البزاوي "توفيق التمساح" على الخلاص من حماد "أحمد العوضى"، وذلك بعدما اكتشفت والد العوضي بأن ابنه غلاب يتاجر في الأفيون، ومن ثم قرر محاكمته بألا يحضر أية مجالس عرفية.

الحلقة لم تقف عند ذلك وإنما سمع ابن العوضي لهذا الاتفاق، ولكن حينما قرر إبلاغه وجد الخطة بدأت في التنفيذ، بعدما هاجم أشخاص بيت العوضي والعمدة، من أجل الخلاص منه.

كانت شهدت الحلقة الأولى من مسلسل فهد البطل مشهد مؤثر بين أحمد العزيز ووالده في العمل محمد أبو داوود الذى يلعب دور العمدة، وذلك بعدما علم غلاب "أحمد عبد العزيز" بأن العوضى بات العمدة إثر مشهد بين الاثنين وقف فيه حماد "أحمد العوضى" في وجه غلاب بعدما ضرب أحد العمل عندهم وقرر سحله.

العوضى أبلغ شقيقه بأنه بات العمدة من بعد والده بناء على كلامه ليذهب غلاب لوالده في مشهد أبلغه فيه بأنه ظالم ويظلمه طوال العمر، بعدما زوج محبوبته إلى العوضى ثم قرر تفضيله في العمودية رغم صغر سنه عنه.

حكاية فهد البطل الابن في الحلقة الأولى

على جانب آخر شهدت الحلقة الأولى أيضاً من مسلسل فهد البطل ظهور الفنان محسن منصور في دور شقيق صاحب المعرض الذى قتله فهد البطل، بعد محاولة شقيقه اغتصاب راوية "كارولين عزمي" أخت فهد، وقد توعد محسن منصور بالانتقام من فهد، قائلاً: "أياً كان الحكم اللى هيبقى عليك موتك هيبقى على إيدي".

وكانت شهدت الحلقة الأولى من مسلسل فهد البطل ذهاب أحمد العوضى "فهد" لزيارة أخته في المعرض التي تعمل فيه ليجده مغلقا بعدما حرص صاحبه "حيدر" على إغلاقه ليغتصب شقيقته راوية "كارولين عزمي" المعروفة بسمارة الحتة، كما يدلعها فهد، ليصل في الوقت المناسب ويضرب الشباب العاملين لدي حيدر، ومن ثم يفتح الباب ثم يضربه حتى قتله.

ويقدم أحمد العوضى مسلسل فهد البطل من 30 حلقة، والذى يعتمد على الدراما الشعبية المليئة بالصراعات، وذلك عبر حكاية فهد البطل، الشاب الصعيدى الذى يضطر للهروب من أهله بسبب الظلم الذى تعرض له، وبعد استقراره فى القاهرة تتعرض شقيقته لحادث يجعله يدخل فى معارك وصراعات لا تنتهى، من أجل الحصول على حق شقيقته.

وتضم قائمة أبطال مسلسل فهد البطل إلى جانب أحمد العوضى كلا من: ميرنا نور الدين، أحمد عبدالعزيز، محمود البزاوى، لوسى، كارولين عزمى، يارا السكرى، عصام السقا، صفاء الطوخى، حجاج عبد العظيم، محسن منصور، حمزة العيلى، أحمد ماجد، عايدة رياض، صفوة، مصطفى حشيش، عايدة فهمى، مجدى بدر، محمد مهران، محمد أبو داود، ومراد فكرى صادق، من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبدالسلام وإنتاج شركة سينرجى.