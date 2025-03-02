شكرا لقرائتكم خبر عن هاني عادل وإيهاب يونس يقدمان "لما قسا قلبي" من أشعار الإمام الشافعي.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح كل من المطرب هانى عادل والشيخ إيهاب يونس قصيدة لما قسا قلبى من ديوان اشعار الامام الشافعي .

"لما قسا قلبي" يمثل هذا الإصدار التعاون الأول من نوعه بين الفنان هاني عادل والشيخ إيهاب يونس، حيث يغنيان معًا نصًا قديمًا يعود إلى القرن الثامن الميلادي، من ديوان اشعار الإمام الشافعي، ومن تلحين وتوزيع باسم درويش. يمزج هذا العمل بين العمق الروحي والتعبير الموسيقي الغني، ليخلق جسراً فريداً بين التراث والفن المعاصر بطريقة غير مسبوقة.

وتقول كلمات لما قسا قلبي :

وَلَمّا قَسا قَلبي وَضاقَت مَذاهِبي

جَعَلتُ الرَجا مِنّي لِعَفوِكَ سُلَّما

تَعاظَمَني ذَنبي فَلَمّا قَرَنتُهُ

بِعَفوِكَ رَبّي كانَ عَفوُكَ أَعظَما

إِن كُنتَ تَغدو في الذُنوبِ جَليداً

وَتَخافُ في يَومِ المَعادِ وَعيدا

فَلَقَد أَتاكَ مِنَ المُهَيمِنِ عَفوُهُ

وَأَفاضَ مِن نِعَمٍ عَلَيكَ مَزيدا

لا تَيأَسَنَّ مِن لُطفِ رَبِّكَ في الحَشا

في بَطنِ أُمِّكَ مُضغَةً وَوَليدا

لَو شاءَ أَن تَصلى جَهَنَّمَ خالِداً

ما كانَ أَلهَمَ قَلبَكَ التَوحيدا