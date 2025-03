شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل قلبي ومفتاحه الحلقة 1.. دياب يطالب مي عز الدين بالبحث عن محلل لتعود إليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مسلسل قلبي ومفتاحه الحلقة 1 محاولة أسعد (دياب) رد ميار (مي عز الدين)، إليه بأي طريقة بعد تطليقها 3 مرات، ولكنها تخبره أن ذلك حرام شرعا، ليأتي إليها بأحد المحامين ويحاول إقناعه أن يزوجها إلى رجل كبير في السن ويطلقها في الحال، ولكن المحامي يرفض ذلك، ويحاول إقناعه أنه ليس هناك طريقة ليعود إلى ميار من جديد إلى إذا تزوجت بإرادتها من شخص آخر وليس بهدف أن يكون مجرد محلل، وإذا تطلقت منه في أي وقت، وقتها يستطيع الزواج منها مجددا، ولكن يغضب أسعد.

يحاول أسعد البحث عن طريقة أخرى لرد ميار إليه، فيجعل أحد أصدقائه يسأل أحد الشيوخ، ولكن يأتي رد الشيخ أنه لا يصح العودة إليها، وأنه لا يجب أن يغضب ربه ويلجأ إلى مجرد محلل، فيقتنع أسعد أخيرا، ويقوم بإعطاء ميار ورقة طلاقها، ولكنه يطالبها أن تذهب للزواج من شخص آخر دون أن يعرف هويته أو موعد زواجهما، مقابل أن يأخذ ابنها منها، وإذا تطلقت من الشخص الآخر خلال أسبوع، من حقها إليه وإلى ابنها مرة أخرى، ويتركها في حيرة من أمرها.

كما شهدت أحداث مسلسل قلبي ومفتاحه الحلقة 1 حريق الجزء السفلي من معرض أسعد (دياب)، ليتفاجأ هو بذلك، ويذهب إلى مكان الحريق لمعرفة الأضرار الناجمة عن ذلك الحريق، ويأمر العمال بإغلاق المكان.

بينما يحاول محمد عزت (آسر ياسين) البحث عن عروسة للزواج منها خاصة وأنه شارف على الـ 40 من عمره، وبالفعل يذهب مع والدته للقاء إحدى السيدات التي يتعرف عليها، وتجسد دورها غادة طلعت، ولكن تنتهي المقابلة بالفشل، بسبب مشاداة كلامية بينها وبين والدته (سما ابراهيم).

مواعيد عرض مسلسل قلبي ومفتاحه

يعرض مسلسل قلبي ومفتاحه يوميا في النصف الأول من رمضان على قناة on في تمام الساعة 11 مساء، والإعادة 8 صباحا، بينما يعرض على شاشة قناة on دراما في تمام الساعة 9 مساء، والإعادة الساعة 6 صباحا، بالتزامن مع عرضه على منصة watch it الإلكترونية .

أبطال مسلسل قلبي ومفتاحه

مسلسل قلبي ومفتاحه بطولة آسر ياسين، ومي عز الدين، أشرف عبد الباقي، أحمد خالد صالح، سما إبراهيم،، عايدة رياض، تقى حسام، حازم سمير، أسامة أبو العطا، سارة عبد الرحمن، محمود عزب، محمد علي ميزو، جنا صلاح، وغيرهم من الفنانين، تأليف تامر محسن ومها الوزير، مخرج وحدة ثانية وائل فرج، إخراج تامر محسن، وإنتاج شركة media hub سعدي- جوهر.

قصة مسلسل قلبي ومفتاحه

ويناقش مسلسل قلبي ومفتاحه فكرة "المحلل" القانوني بعد تطليق الزوجة 3 مرات، من خلال شخصية سعد سائق الأوبر الذي يبلغ من العمر 40 عاما، ولم يتزوج بسبب والدته التي ترفض جميع المرشحات، وحينما يلتقي ميار يشعر بانجذاب شديد نحوها، أما ميار فهي مطلقة ثلاث مرات من سعد، تاجر الأدوات المنزلية، وترغب في عدم العودة إليه، لكنها تخشى حرمانها من ابنها، وتبحث عن محلل" بشرط أن تختاره بنفسها، وتتطور الأحداث عندما تعرض ميار على عزت الزواج مما يغير مسار حياته بشكل غير متوقع.



