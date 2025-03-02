شكرا لقرائتكم خبر عن فهد البطل الحلقة الأولى.. مشهد مؤثر بين أحمد عبد العزيز ومحمد أبو داوود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الأولى من مسلسل فهد البطل مشهد مؤثر بين أحمد العزيز ووالده في العمل محمد أبو داوود الذى يلعب دور العمدة، وذلك بعدما علم غلاب "أحمد عبد العزيز" بأن العوضى بات العمدة إثر مشهد بين الاثنين وقف فيه حماد "أحمد العوضى" في وجه غلاب، بعدما ضرب أحد العمال عنده وقرر سحله.

العوضى أبلغ شقيقه بأنه بات العمدة من بعد والده بناء على كلامه، ليذهب غلاب لوالده في مشهد أبلغه فيه بأنه ظالم ويظلمه طوال العمر بعدما زوج محبوبته إلى العوضى، ثم قرر تفضيله في العمودية رغم صغر سنه عنه.

على جانب آخر شهدت الحلقة الأولى أيضاً من مسلسل فهد البطل ظهور الفنان محسن منصور في دور شقيق صاحب المعرض الذى قتله فهد البطل، بعد محاولة شقيقه اغتصاب راوية "كارولين عزمي" أخت فهد، وقد توعد محسن منصور بالانتقام من فهد، قائلاً: "أياً كان الحكم اللى هيبقى عليك موتك هيبقى على إيدي".

وكانت الحلقة الأولى من مسلسل فهد البطل قد شهدت ذهاب أحمد العوضى "فهد" لزيارة أخته في المعرض التي تعمل فيه ليجده مغلقا بعدما حرص صاحبه "حيدر" على إغلاقه ليغتصب شقيقته راوية "كارولين عزمي" المعروفة بسمارة الحتة، كما يدلعها فهد، ليصل فهد في الوقت المناسب ويضرب الشباب العاملين لدي حيدر ومن ثم يفتح الباب ثم يضربه حتى قتله.

ويقدم أحمد العوضى مسلسل فهد البطل من 30 حلقة، والذى يعتمد على الدراما الشعبية المليئة بالصراعات، وذلك عبر حكاية فهد البطل، الشاب الصعيدى الذى يضطر للهروب من أهله بسبب الظلم الذى تعرض له، وبعد استقراره فى القاهرة تتعرض شقيقته لحادث يجعله يدخل فى معارك وصراعات لا تنتهى، من أجل الحصول على حق شقيقته.

وتضم قائمة أبطال مسلسل فهد البطل إلى جانب أحمد العوضى كلا من: ميرنا نور الدين، أحمد عبدالعزيز، محمود البزاوى، لوسى، كارولين عزمى، يارا السكرى، عصام السقا، صفاء الطوخى، حجاج عبدالعظيم، محسن منصور، حمزة العيلى، أحمد ماجد، عايدة رياض، صفوة، مصطفى حشيش، عايدة فهمى، مجدى بدر، محمد مهران، محمد أبو داود، ومراد فكرى صادق، من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبدالسلام وإنتاج شركة سينرجى.

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مشهد مؤثر بين أحمد عبد العزيز ومحمد أبو داوود