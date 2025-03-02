شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل قلبي ومفتاحه ترند جوجل بعد عرض الحلقة الأولى والان مع تفاصيل الخبر

دخل مسلسل قلبى ومفتاحه قائمة الأكثر بحثاً على جوجل بالتزامن مع عرض الحلقة الأولى مساء السبت حصرياً على قناة ON ومنصة watch، حيث بدأت الحلقة والتي جاءت بعنوان "السفيرة عزيزة" باستيقاظ ميار (مى عز الدين) على صوت من داخل مطبخ منزلها، لتظنه لص في البداية، وعند ذهابها إليه تتفاجأ بكونه أسعد طليقها، فتنفعل ميارعليه، ليخبرها أنه يود إعادتها مجددا إليها، ولكن ميار تُصدم بعدم إجازة ذلك شرعا، وتحاول شرح ذلك إليه.



قلبي ومفتاحه

وظهر آسر ياسين خلال أحداث الحلقة بدور محمد عزت، الذي يعمل سائق أوبر بعد خسارته لعمله، حيث ظهر في مشهد يجمعه بخاله شناوي والذي يجسده الفنان أشرف عبد الباقي، وهو يخبره باستبدال سيارته بأخرى أقدم بعد الأزمة المالية التي تعرض لها وخسارة عمله، ولكن يطلب منه عدم إبلاغ والدته بذلك، فهي ما زالت تظن حتى الآن أنه يعمل بالشركة.

مسلسل قلبي ومفتاحه ينتمي لنوعية أعمال الـ15 حلقة ومن بطولة آسر ياسين، مي عزالدين، دياب، أشرف عبدالباقي، أحمد خالد صالح، سما إبراهيم، عايدة رياض، تقى حسام، سارة عبد الرحمن، محمود عزب، أسامة أبو العطا ومحمد ميزو وعدد آخر من الفنانين. وهو تأليف وإخراج تامر محسن. وإنتاج شركة media hub سعدي- جوهر.

وتدور أحداث مسلسل "قلبي ومفتاحه"؛ حول ميار (مي عز الدين) امرأة مُطلّقة 3 مرات من زوجها سعد (دياب)، وتلتقي بـ عزت (آسر ياسين) يعمل سائق أجرة ويشعر بجاذبية شديدة ناحيتها، وتشهد علاقتهما تطوراً كبيراً على مدار الأحداث، خاصة بعدما تُقرر ميار عرض الزواج عليه ليكون محللاً من أجل العودة لزوجها؛ خشية من أن يحرمها من أبنائها ولكن الأمور ستتطور وتأخذ منحنى آخر وهذا ما ستكشفه الحلقات.

شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان عبر بوابة دراما رمضان 2025