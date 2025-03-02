شكرا لقرائتكم خبر عن فهد البطل الحلقة الأولى.. ظهور أحمد العوضى بدور الأب وأحمد عبد العزيز يضرب فهد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الأولى من مسلسل فهد البطل ظهور أحمد العوضي في دور الأب بعد سجن الإبن، وذلك بعدما عادت الحلقة فلاش باك مسلطة الضوء على حياة فهد في صغره أثناء الطفولة، إذ ظهر الفنان أحمد عبد العزيز في دور شقيق والد فهد، وجمعتهما مائدة طعام أثناء الغداء، وخلالها فهد قال رداً على شقيقته التي طالبت زوجة عمه بأن تنجب طفلة تلعب معها بقوله عمك غالب مش بيخلف يا زينب، ليضربه أحمد عبد العزيز

كانت شهدت الحلقة الحكم على أحمد العوضى بالسجن لمدة ثلاث سنوات عن جريمة قتل ارتكبها بعدما شاهد مالك المحل يحاول اغتصاب شقيقته ليقتله.

كانت شهدت الحلقة الأولى من مسلسل فهد البطل أيضاً ظهور الفنان محسن منصور في دور شقيق صاحب المعرض الذى قتله فهد البطل، بسبب محاولته اغتصاب أخته، وقد توعد محسن منصور بالانتقام من فهد قائلاً: أياً كان الحكم اللى هيبقى عليك موتك هيبقى على إيدي".

الحلقة الأولى من فهد البطل

الحلقة الأولى من مسلسل فهد البطل شهدت أيضاً ذهاب فهد "أحمد العوضى" لزيارة أخته في المعرض التي تعمل فيه ليجده مغلقا، بعدما حرص صاحبه "حيدر" على إغلاقه ليغتصب شقيقته راوية "كارولين عزمي" المعروفة بسمارة الحتة كما يدلعها فهد، ليصل فهد في الوقت المناسب ويضرب الشباب العاملين لدي حيدر ومن ثم يفتح الباب ثم يضربه حتى قتله.

مسلسل فهد البطل

ويقدم أحمد العوضى مسلسل فهد البطل من 30 حلقة، والذى يعتمد على الدراما الشعبية المليئة بالصراعات، وذلك عبر حكاية فهد البطل، الشاب الصعيدى الذى يضطر للهروب من أهله بسبب الظلم الذى تعرض له، وبعد استقراره فى القاهرة تتعرض شقيقته لحادث يجعله يدخل فى معارك وصراعات لا تنتهى، من أجل الحصول على حق شقيقته.

وتضم قائمة أبطال مسلسل فهد البطل إلى جانب أحمد العوضى كلا من: ميرنا نور الدين، أحمد عبدالعزيز، محمود البزاوى، لوسى، كارولين عزمى، يارا السكرى، عصام السقا، صفاء الطوخى، حجاج عبدالعظيم، محسن منصور، حمزة العيلى، أحمد ماجد، عايدة رياض، صفوة، مصطفى حشيش، عايدة فهمى، مجدى بدر، محمد مهران، محمد أبو داود، ومراد فكرى صادق، من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبدالسلام وإنتاج شركة سينرجى.

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مسلسل فهد البطل