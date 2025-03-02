حمادة هلال يرعب غادة عادل في كواليس المداح.. الفنان يكشف مفاجأت

حمادة هلال يرعب غادة عادل في كواليس "المداح5"

View this post on Instagram A post shared by ET بالعربي (@etbilarabi)

اختيار غادة عادل لدور "ست الحسن" في المداح5

مسلسل "المداح – أسطورة العهد"

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 2 مارس 2025 01:20 صباحاً - كشف الفنانعن كواليس مسلسله "المداح أسطورة العهد"، والذي يُعرض على قناة "MBC مصر"، وتحدث عن رعب الفنانةفي كواليس العمل.تحدث الفنان حمادة هلال لموقع " ET بالعربي" عن كواليس مسلسله الرمضاني "المداح أسطورة العهد" مع الفنانة، موضحًا مدى خوفها من أقل الأشياء، حيث قال: "غادة عاملة نفسها جامدة ولكنها زي الطفلة من أقل حاجة تصرخ واليوم بيبوظ".وتابع: "وأنا هذه المرة لا أعمل أسطورة العهد على قدر ما بعمل الحلقة 31 من أسطورة العودة، لأن الناس بيتحدثوا أن إذا صابر مات وصحي هيعمل ايه، فاحنا ردنا الأساسي على هذا الأمر أنها الحلقة 31 وهي عودة صابر من الموت بعد معركته مع قُذح".وعن السبب وراء اختيار غادة عادل لدور "ست الحسن" وهي إحدى "بنات إبليس" في المسلسل، قال: "وإحنا بنختار البطلات للجزء الجديد، أنا قولتلهم يا جماعة إحنا لازم نجيب غادة عادل، فتحمس للأمر الأستاذ أحمد سمير المخرج وقال لي ياريت، وعرفنا أن غادة مشغولة بعمل آخر، ولكن من حظنا أنها لم توافق على العمل الآخر، ولما عرفت فرحت أوي لأنها تحب أحمد سمير جدًا، كما أنها تعلم جيدًا مدى محبتها في قلبي".وأكمل: "غادة في البداية كانت خائفة من العمل بس أنا قولتلها ماتخافيش وسلمتها للأستاذ أحمد سمير، أول 3 أو 4 مشاهد شافتهم قالتلي شكرًا أنا متحمسة جدًا للعمل".وتابع: "غادة عاملة نفسها جامدة وشديدة ولكنها بتخاف جدًا، وفي يوم كان نفسيتها تعبانة من موضوع ما، فأنا كنت عايز أخرجها من المود دا، وكنا بنصور في لوكيشن ظلمة وغريب أوي وكان في أيد المفروض بتمسكني وهي المفروض قائمة بدور كبيرة الشياطين فرميت الأيد عليها، فتفاجأت بصويت واليوم باظ".يمكنكم متابعة رأي حمادة هلال في استمرار نجله بمجال التمثيل"المداح 5 – أسطورة العهد" يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، يأتي من بطولة: حمادة هلال، غادة عادل، خالد الصاوي، أحمد بدير، هبة مجدي، خالد سرحان، يسرا اللوزي، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، محسن محيي الدين، محمد علي رزق، تامر شلتوت، حسني شتا، صبحي خليل، أحمد ماهر، جوري بكر، دارين حداد، محمد عبد الحافظ، طارق النهري وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف، والعمل من تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج صادق الصباح.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».