ريهام حجاج تتعرض لمحاولة قتل في الحلقة الأولى من مسلسل أثينا

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 2 مارس 2025 01:20 صباحاً - انطلقت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل "أثينا"، بطولة الفنانة ريهام حجاج، التي تجسد شخصية "نادين"، وهي مراسلة صحفية تتعرض لحادث مؤلم يؤثر على حالتها النفسية، ما يدفعها للحصول على إجازة من العمل.

الحلقة بدأت بظهور نادين، وهي صحفية استقصائية، والتي تلعب دورها الفنان ريهام حجاج، أثناء استقلالها إحدى المواصلات وسط حالة من القلق تسيطر على ملامح وجهها، في وقت تتساقط فيه الأمطار بشدة، حيث كانت تتوجه إلى أحد المستشفيات.

وعلى الجانب الآخر، كان اليوتيوبر يوسف والذي يلعب دوره الفنان أحمد مجدي يقدم بثا مباشرا حول مستشفى الدكتور صلاح يزن، للأمراض النفسية والإدمان في التجمع الأول.

وخلال تطور الأحداث، يظهر أن نادين لديها شقيقة تُدعى مي، كانت تتواصل مع شخص غامض يحمل اسم "أثينا"، تشاركه مشكلاتها، لكنه يحرضها على الانتحار.

وبالفعل، تحاول مي الانتحار بإلقاء نفسها من النافذة، ما يؤدي إلى دخولها العناية المركزة وإصابتها بكسر في العمود الفقري. تبدأ نادين رحلة البحث في هاتف شقيقتها لكشف الغموض وراء ما حدث، لكنها تفشل في العثور على أي دليل.

كما تسلط الحلقة الضوء على الخلافات العائلية بين نادين ووالدها، الذي يجسد دوره الفنان محمود قابيل، حيث يرفض عملها كمراسلة صحفية، ما يجعل علاقتهما متوترة.

وتتطور الأحداث عندما تساعد نادين زميلها السابق، الذي يجسد شخصيته أحمد مجدي، في كشف قضايا فساد عبر بث مباشر "لايف"، حيث يعمل على فضح بعض الشخصيات النافذة.

وتنتهي الحلقة بمشهد مثير، حيث تتعرض نادين لمحاولة قتل على يد إحدى العصابات، لكن يتم إنقاذها في اللحظة الأخيرة، ما يترك المشاهدين في انتظار المزيد من المفاجآت في الحلقات القادمة.

قصة مسلسل أثينا

مسلسل أثينا دراما نفسية يتناول تأثير تطور التكنولوجيا على المجتمع خاصة جيل الشباب، كما أنه يتناول كيف يمكن أن نتعرض لنوع من أنواع التلاعب، سواء كان بشريا أو غير بشري، وكيف يمكن لهذا التطور أن يؤذينا كبشر، فكلمة "أثينا" ترمز لفكرة العدالة، وتجسد البطلة ريهام حجاج شخصية مراسلة صحفية، فالعالم يبدو لنا وكأنه في منتهى القسوة، فالمسلسل يتحدث بشكل عام عن فكرة العدل.

ومجهود آخر في البحث عن تفاصيل الذكاء الاصطناعي هذا العالم الذي من الممكن أن ترى به تطورات مختلفة كبيرة جدا في القريب العاجل في المجتمع الذي نعيش به، والسؤال المهم في المسلسل هو هل نحن مؤهلون لذلك أم لا؟ وهذا كان من التحديات النفسية الكبيرة أثناء الكتابة.

أبطال مسلسل أثينا

مسلسل أثينا يتكون من 15 حلقة ومن بطولة

ريهام حجاج

سوسن بدر

أحمد مجدي

نبيل عيسى

محمود قابيل

سلوى محمد علي

ميران عبد الوارث

شريف حافظ

تامر هاشم

على السبع

جنا الأشقر

جايدا منصور

دونا إمام

تأليف محمد ناير

إخراج يحيى إسماعيل.

مواعيد عرض مسلسل أثينا

يعرض مسلسل أثينا على قناة الحياة، يومًيا في تمام الساعة الثامنة والربع مساءً بتوقيت القاهرة وبيروت، في حين تأتي الإعادة في تمام الساعة الواحدة و15 دقيقة مساء اليوم التالي.

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مسلسل "أثينا" من تأليف محمد ناير وإخراج يحيى إسماعيل وإنتاج شركة فانتيدج ومقرر عرضه في 15 حلقة ضمن مسلسلات رمضان 2025، ويشارك في بطولة العمل إلى جانب ريهام حجاج كلٌ من سوسن بدر، أحمد مجدي، نبيل عيسى، محمود قابيل، شريف حافظ، سلوى محمد علي، ميران عبدالوارث، جنا الأشقر، علي السبع، جيدا منصور وعدد آخر من الفنانين الشباب.

قصة مسلسل "أثينا"

تدور قصة مسلسل "أثينا" حول ريهام صبري التي تعمل مراسلة صحفية لتغطية الحروب الإقليمية، وتتعرض لإصابة خلال عملها مما جعلها تحصل على إجازة وبعد فترة تقرر العودة إلى العمل ولكن في قسم التحقيقات في القضايا العالية، وتكتشف محاولة شقيقتها الانتحار مما يدفعها للتحقيق في الأمر وتصل إلى شبكة الدارك ويب Dark web أو "الإنترنت المظلم" لتدخل في صراعات ومعارك مع توالي الأحداث.

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قدمت ريهام حجاج آخر أعمالها، مسلسل "صدفة" في شهر رمضان 2024، وشارك في بطولته، خالد الصاوي، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدي الشامي، فراس سعيد، نور إيهاب، ميار الغيطي، عمرو صحصاح، تامر يسري، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، وردشان مجدي، علاء خالد وهشام منصور، والعمل من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز.

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