مشاجرة على الهواء بين بسمة وهبة وإيناس الدغيدي والسبب شيخ الحارة.. إليكم التفاصيل

مواجهة بسمة وهبة وإيناس الدغيدي على "شيخ الحارة"

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كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 2 مارس 2025 01:20 صباحاً - حلت المخرجةضيفة أولى حلقات برنامج "العرافة" والذي تقدمه الإعلاميةعلى قناة "النهار"، وخلال الحلقة دارت بينهما مواجهة احتدمت حول نجاح برنامج "شيخ الحارة" أكثر خلال الموسمين التي قدمتهمادارت مواجهة قوية على الهواء بين الإعلاميةوالمخرجة إيناس الدغيدي، وذلك خلال أولى حلقات برنامج "العرافة"، حيث قالتلـ إيناس : "مستعدة"، لترد عليها الأخيرة: "دايما مستعدة وعمري ما خوفت من حد قاعد قدامي لإني دائمًا أقوى من اللي قدامي".وبدأتالحلقة بتوجيه سؤال للمخرجة، حيث قالت: "إنتي أخدتي ابني، وكان ممكن تطلعيه بفكر مختلف، لكن شيخ الحارة ما نجحش من بعدي"، إلا أن إيناس ردت وبقوة: "شيخ الحارة في السنتين اللي قدمته كان أنجح بكتير من شيخ الحارة بتاع بسمة وهبة حتى لو كان ابنك، واسألى الناس والجمهور".وتابعت: "أنا لو اتحطيت في حاجة هاعملها كما يجب ولو مكنتش هاعملها مكنتش عمري أخدت البرنامج، انا ماخدتش البرنامج منك والبرنامج كان بتاع القاهرة والناس، ولو كان بتاعك كنتي عملتي قضية"، لترد بسمة وهبة:"جيبتي المعلومة دي مين؟ ولو كان البرنامج بتاعي مكنتيش هتعمليه؟وأكملت : " أنتي يا بسمة عاوزة كل حاجة في الحياة؟ أنتي كنتي بتقدمي برنامج في قناة النهار وتقدمي برنامج توك شو يوميا، وانتي اللي تركتي القاهرة والناس ومشيتي".واستطردت: "و طلب مني صديقي الحميم طارق نور اعمل البرنامج وانا لا يمكن أقوله في يوم من الأيام لأ، وقالهم إني مشهورة بجرأتي وإني عندي فكر وعلشان كده استعان بيا".

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إيناس الدغيدي: أنا أكبر من شيخ الحارة

برنامج "العرافة"

ثم وجهت بسمة وهبة سؤالا لـ إيناس الدغيدي:"طيب ومكملتيش البرنامج ليه لما انتي نجحتي؟" لترد المخرجة:"هقولك ويمكن يزعلك، ده مش نوع برنامجي أنا أؤمن بالحريات ومبعيبش على حد ولا اضايق الناس ولما دخلت ووقفت قصاد الناس ولقيتهم بيحاولوا يخلوني أعايرهم على افعالهم قلت لأ دي مش شخصيتي".وتابعت: "أنا مبخافش من حد، وهنا تدخلت بسمة قائلة: "يعني إيه تجيبي ناس تعَيِّريهم؟"، فردت إيناس: "إنتي بتقعدي تقولي للضيف: أنت اتجوزت وأطلقت، ودا مش أنا خالص".وقالت: "ولما دخلت برنامج شيخ الحارة أنا غيرت كل اللى إنتي عملتيه يا بسمة وهبة"، لتعقب بسمة وهبة: "علشان كده البرنامج فشل" لتعقب إيناس الدغيدي: "لا برنامجي نجح إنتي اللى برنامجك العرافة خلال السنوات اللي وقت ما كنت باعرض كان فاشل".ولفتت: "أنا مدخلتش أخدت شيخ الحارة وعملته زيك يا بسمة، أنا عملته بشياكة ووقار أكتر، والبراند بتاع محطة القاهرة والناس مش بتاعك، وأنا بعمل البرامج دي ترفيهية بالنسبالي، أنا جالي آراء من ناس مهمة في الفكر وقالولي ده مش لونك وإنتي أكبر من كده، والعالم العربي كله مش بيقولولي أفلامي فين بيقولوا شيخ الحارة فين؟".وأشارت: "وأنتي بتعملي العرافة كنت أكتر منك يا بسمة وهبة في مشاهدات شيخ الحارة لما كنت بقدمه".تقدم الإعلاميةبرنامج "العرافة" وتستضيف من خلاله نجوم الفن في العالم العربي وتطرح عليهم أسئلة في الفن وفي حياتهم الخاصة.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».