ياسمين صبري تطرد نيقولا معوض بعد طلب الزواج منها في الحلقة الأولى من الأميرة ظل حيطة

صدام بين ياسمين صبري ونيقولا معوض

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الأميرة ظل حيطه مأخوذ عن قصة حقيقية

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كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 2 مارس 2025 01:20 صباحاً - شهدت الحلقة الأولى من مسلسل "" بطولة الفنانةوالذى يعرض حصرياً على قناة أبو ظبي، تولى زينب () منصب مديرة فرع إحدي الشركات المتخصصة فى الملابس، فيما الفنان عزت زين والفنانة وفاء عامر فى دور والديها اللذان يتمنيان أن تتزوج، ولكنها ترقض دائما كل العرسان اللذين يتقدمون لها.وخلال أحداث الحلقة الأولى من مسلسل "" نشب خلاف شديد بين زينب وأسامة () وهو محامي الشركة الذي تلقي شكاوي كثيرة من تجاوزات زينب التي عنفته بسبب اتهامه لها بأنها لم تتواجد داخل فرع الشركة، ليفاجئها بطلب الزواج منها ولكنها تجاهلته، حيث أنها لا تفكر في الزواج خلال الفترة الحالية.يمكنكِ قراءة.. رمضان 2025.. ياسمين صبري تحاول الانتحار في مسلسل الأميرة ضل حيطةتطورت الأحداث خلال الحلقة، وفى نهايتها ذهب أسامة إلى منزل زينب وطلب يدها للزواج من والديها، إلا أن زينب كان رد فعلها مفاجئ تماماً، وقامت بطرده من المنزل، لتنتهى الحلقة على هذا المشهد وسط ترقب حول ما ستشهده الحلقات المقبله، فهل يستسلم أسامة لرفض زينب الزواج منه أم سيكون له محاولات أخرى؟مسلسل الأميرة - ظل حيطه" ينتمي لنوعية أعمال الـ 15 حلقة، ويعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، وهو مأخوذ عن قصة حقيقية، سيناريو وحوار محمد سيد بشير، إخراج شيرين عادل ويشارك في بطولته إلى جانب ياسمين صبري كلٌّ من: نيقولا معوض، وفاء عامر، مها نصار، هالة فاخر، هند عبد الحليم، عابد عناني، هاجر عفيفى، سمر مرسى، عزت زين، وعدد آخر من الفنانين.تابعي أيضاً.. وفاء عامر والدة ياسمين صبري بالتخصص في الدراما والسينما.. رمضان 2025مسلسل "" يسلط الضوء على عدد من قضايا المرآة والتسرع في اتخاذ قرار الزواج والأنبهار بالوضع المادي فقط و عدم الأهتمام بالمعدن الحقيقي للزوج وكما يناقش أيضاً الثغرات القانونية التي ممكن ان يقوم بها المحامُون لسلب الحقوق الشرعية والقانونية للزوجة بطرق مختلفة وذلك في إطار إجتماعي لا يخلو من التشويق.وقدمت ياسمين صبري فى شهر رمضان الماضى مسلسل "رحيل" مكوّن من 15 حلقة، الذى عادت به إلى الدراما بعد غياب 3 سنوات، ويشارك فى بطولة العمل أحمد صلاح حسني، محمد كيلاني، أحمد بدير، مي القاضي، عارفة عبد الرسول، عزت زين، هاجر الشرنوبي، أحمد صيام، ليلى حسين، لبنى ونس. وتأليف محمد عبدالمعطي. وإخراج محمد عبد السلام.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»