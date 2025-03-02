مسلسل الكابتن الحلقة 2.. أكرم حسني يواجه أشباح الطائرة ويحاول كشف اللغز

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 2 مارس 2025 01:20 صباحاً - شهدت الحلقة الثانية من مسلسل "الكابتن" بطولة أكرم حسني، هروب حسام عز الدين من المستشفى، مُعتقدًا أنه أفلت ممن يطاردونه، لكنه يتفاجأ أثناء وجوده في الميكروباص بظهور أرواح ركاب الطائرة الذين لقوا مصرعهم في حادث التحطم، ويتحدثون معه، بينما لا يراهم أحد، ما يدفع سائق الميكروباص للظن بأنه فقد عقله.

أرواح الركاب تطارد أكرم حسني في كل مكان

يلجأ حسام عز الدين (أكرم حسني) إلى إمام مسجد ويبلغه بما يراه، فينصحه بقراءة دعاء معين ضد السحر، لكنه يفاجأ بأن الأرواح لا تزال حوله، مما يزيد من ارتباكه، وعند عودته إلى منزله، يجدهم بانتظاره، وبينما يجلس على السلم متوترًا، يشعرون بالشفقة نحوه ويقررون مصارحته بحقيقتهم، يؤكدون له أنهم ركاب الطائرة المنكوبة، ويخبرونه أن حياته لن تعود طبيعية إلا إذا نفذ طلباتهم.

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وخلال أحداث الحلقة يحاول حسام إخبار خطيبته سما (آية سماحة) وصديقه كريم (أحمد عبد الوهاب) بالحقيقة، لكنهما يسخران منه، ويعتقدان أن الحادثة أثرت على حالته النفسية، ويحاول إقناعهما بأن الأرواح فتحت له باب المنزل رغم أنه لم يكن يحمل المفتاح، لكنهما لا يصدقان ذلك فيما يقرر كريم وسما اصطحابه إلى منزل أسرتها على عزومة غداء، إلا أن والدتها لا تستقبله بحفاوة، إذ ترفض ارتباطه بابنتها.

التأقلم مع وجود الأرواح

وأثناء وجود حسام في الحمام، تفاجئه سحر (رحمة أحمد) بظهورها، مما يجعله يعود إلى السفرة مرتبكًا، ويبدأ بالتصرف بغرابة، مما يزيد من كره والدة سما له، فيما تحاول الأخيرة تبرير تصرفاته لعائلتها بأنها نتيجة الصدمة النفسية من الحادث.

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مع تأقلمه التدريجي على وجود الأرواح، تستدعيه شركة الطيران للتحقيق في أسباب تحطم الطائرة. وخلال الجلسة، تبدأ الأرواح بالظهور حوله، فيتصرف بطريقة غريبة تثير استغراب المحقق، الذي ينهي الجلسة دون الوصول إلى نتيجة واضحة، يعود حسام إلى منزله ومعه الأرواح، لكن فجأة، يشعر الجميع بوجود شخص غامض في المنزل، مما يثير قلقهم.



مسلسل "الكابتن" يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025 بطولة أكرم حسني، آية سماحة، سوسن بدر، سامي مغاوري، أحمد عبدالوهاب، عمر شوقي، أحمد الرافعي، ميمى جمال، وضيوف الشرف محمد عبد الرحمن توتا وخالد كمال واسماعيل فرغلي وتأليف عمرو الدالي، قصة أيمن الشايب، وإخراج معتز التوني، وإنتاج شركة k media كريم أبو ذكري.



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