إليسا تُقدم أغنية مسلسل وتقابل حبيب لـ ياسمين عبد العزيز

إليسا تتعاون مع عزيز الشافعي بأغنية "و تقابل حبيب"

ياسمين عبد العزيز تروج للأغنية والمسلسل

تفاصيل الحلقة الاولى من "وتقابل حبيب"

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 2 مارس 2025 01:20 صباحاً - خلال الساعات الماضية تم طرح الأغنية الخاص بمسلسل "وتقابل حبيب" والذي يأتي من بطولة ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا وعدد كبير من الفنانين.وجاءت أغنية مسلسل "وتقابل حبيب" من غناء الفنانة اللبنانية إليسا، والأغنية من كلمات منة عدلي القيعي وألحان عزيز الشافعي والتوزيع الموسيقي لـ نادر حمدي.وكانت قد روجت بطلة المسلسل الفنانة ياسمين عبد العزيز لأغنية مسلسل "وتقابل حبيب" عبر صفحتها الرسمية بـ"فيسبوك" حيث نشرت صورة لها والفنانة اللبنانية إليسا وعلقت عليها: "تتر مسلسل وتقابل حبيب للنجمة ياسمين عبد العزيز بصوت ملكة الاحساس اليسا".يُذكر أن مساء اليوم تم عرض الحلقة الأولى من مسلسل "وتقابل حبيب" وكانت قد بدأت الحلقة الأولى من المسلسل بظهور "ليل الحسيني" والتي تُجسد شخصيتها ياسمين عبد العزيز وهي أم لطفلتين هما "سارة ونور"، ومتزوجة من "يوسف أبو العزم" والذي يُجسد شخصيته خالد سليم.قد يعجبك.. ياسمين عبد العزيز تفاجئ بسنت شوقي بفلتر مرعب.. وهكذا جاءت ردة فعلها!وتفاجأ "ليل" بحملها، ويبدو أنها غير سعيدة بالحمل الذي اكتشفته يوم عيد زواجها، ويشعر زوجها "يوسف" بأن هناك أمرًا ما؛ لتخبره ليل بحملها فيسعد يوسف بالخبر، ويخبرها بأنه ليس هناك مشكلة من ذلك وأنه يتمنى أن تكون حامل في ولد.وكشفت أحداث الحلقة عن وجود سر يجمع "يوسف" ووالدته "إجلال هانم"، وظهر ذلك عندما أخبر "يوسف" والدته بحمل زوجته "ليل" لتظهر في صدمة كبيرة وتخبره بأن هذا الحمل لا بد ألا يكتمل، ويدور حديث غامض بين "يوسف" ووالدته، حيث أخبرها بأن حمل زوجته إذا اكتمل سيكون وضع العائلة في خطر كبير، لتحضر "ليل" فجأة لتتظاهر "إجلال" أمام "ليل" بسعادتها الكبيرة فور معرفتها بالحمل.وظهرت الفنانة بسنت شوقي خلال أحداث الحلقة الأولى بشخصية "فرح" شقيقة "ليل" حيث دار حديث بينها وبين والدتها التي تلعب دورها الفنانة حنان سليمان وكشف هذا الحوار عن محاولات اقناع حنان سليمان لها بالزواج بسبب عمرها الذي يتقدم.وتُصرّ "فرح" في حديثها مع والدتها على أنها لن تتزوج إلا من شخص تحبه وترفض رغبة والدتها في الارتباط بشخص قريب من العائلة ولا تبالى من فكرة تقدمها في العمر لاسيما وأنها ترفض كل عريس يتقدم لها.ويأتي مسلسل "وتقابل حبيب" من بطولة ياسمين عبد ، كريم فهمي، خالد سليم، محمود عمرو ياسين، نيكول سابا، أنوشكا، صلاح عبد الله والمسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج: محمد حمدي الخبيري.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».