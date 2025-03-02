مارك زوكربيرغ يفاجئ زوجته بعرض غنائي مميز في عيد ميلادها الأربعين - بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - احتفل مارك زوكربيرغ، مؤسس "ميتا"، بعيد ميلاد زوجته بريسيلا تشان الأربعين بطريقة غير تقليدية، حيث قدم عرضًا غنائيًا على المسرح مستوحى من إطلالة المغني بينسون بون في حفل "غرامي" الأخير.
بحضور الأصدقاء والمقربين، فاجأ زوكربيرغ زوجته بتقديم أغنية على المسرح وهو يرتدي بدلة رسمية تتناثر إلى بدلة لامعة سماوية، محاكياً حركات بون. وقد تفاعل الحضور مع العرض، بينما انفجرت بريسيلا بالضحك بعد المفاجأة.
تباينت ردود الأفعال على مواقع التواصل بين من أشاد بحس الدعابة واعتبرها هدية مميزة، وآخرين انتقدوا البذخ، مع تساؤلات ساخرة حول ما إذا كان العرض جزءاً من "الذكاء الاصطناعي".
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