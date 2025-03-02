عريس يضع إكليل الزهور على صديقة العروس بدلاً منها .. وهذا ما حدث

ميرنا وليد - بيروت - تحول حفل زفاف في ولاية أوتار براديش في الهند، إلى فوضى عندما ارتكب العريس رافيندرا كومار خطأ كبيراً، إذ وضع إكليل الزهور حول صديقة العروس بدلاً منها، مما أدى إلى شجار عنيف بين العائلتين، حيث كان العريس في حالة سكر، و بعد محاولات كثيرة لوضع الإكليل على ضيوف آخرين، ألغت العروس الحفل وصفعته.
تدخلت الشرطة بعد شكاوى من عائلة العروس ضد العريس و عائلته بشأن مطالبهم بمهر إضافي و بيع مشروبات كحولية غير قانونية، و تم اعتقال العريس و أصدقائه.
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