شكرا لقرائتكم خبر عن صفعة من حمدى إسماعيل لدينا فؤاد فى مسلسل حكيم باشا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان حمدي إسماعيل في الموسم الدرامي الجديد من خلال مسلسل حكيم باشا، حيث يجسد شخصية الأب الصارم الذي يجد نفسه في قلب أزمة عائلية كبرى تهدد استقرار أسرته.

منذ الحلقة الأولى، يظهر حمدي إسماعيل بمشهد مؤثر وحافل بالمشاعر المتناقضة، حيث يتلقى خبرًا يقلب حياته رأسًا على عقب.

يظهر إسماعيل في المشهد وهو يصل إلى المستشفى بعد تلقيه معلومات غامضة عن ابنته «سعاد»، التي تجسد شخصيتها الفنانة دينا فؤاد.

ومع وصوله إلى هناك، يُفاجأ بأنها وضعت مولودها في سرية تامة دون علمه، الأمر الذي يجعله يدخل في حالة من الذهول والغضب، متسائلًا عن الأسباب التي دفعتها إلى إخفاء الأمر عنه.

وبينما تحاول «سعاد» تهدئة والدها وتبرير موقفها، تتصاعد حدة الموقف عندما يواجهها بغضب شديد، ويعبر عن استيائه الشديد من تصرفها، ليصل الانفعال إلى ذروته عندما يوجه إليها صفعة قوية، في مشهد عاطفي مؤلم يعكس الصراع الداخلي الذي يعيشه الأب بين غضبه عليها وخوفه مما قد تواجهه بعد هذا السر الكبير.

مع تصاعد الأحداث، تجد «سعاد» نفسها مضطرة لمواجهة والدها بالحقيقة الكاملة، فتكشف له عن سر زواجها من «حكيم باشا»، الذي يجسد شخصيته الفنان مصطفى شعبان. هذا الاعتراف يضيف مزيدًا من التوتر إلى العلاقة بين الأب وابنته، حيث يشعر بأنه تعرض للخداع، ويبدأ في طرح العديد من الأسئلة حول أسباب هذا الزواج السري، وطبيعة شخصية «حكيم باشا» وتأثيره على مستقبل ابنته.

مع مرور الوقت، يتحول غضب حمدي إسماعيل في دوره كوالد «سعاد» إلى محاولة لفهم الأمور واتخاذ قرارات حاسمة لحماية ابنته وعائلته، مما يجعل شخصيته محورًا مهمًا في تطور الأحداث داخل العمل.

يضم المسلسل مجموعة من أبرز نجوم الدراما المصرية، على رأسهم مصطفى شعبان، دينا فؤاد، سهر الصايغ، رياض الخولي، سلوى خطاب، أحمد فؤاد سليم، أحمد صيام، وفتوح أحمد، وهو من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين.

ويُعرض العمل عبر قناتي الحياة وCBC بالتزامن مع عرضه على منصة Watch It، حيث استطاع منذ حلقاته الأولى تحقيق نسب مشاهدة عالية وردود أفعال إيجابية من الجمهور، الذين أشادوا بقوة القصة وأداء أبطال العمل .

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