شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل فهد البطل ترند على جوجل بالتزامن مع عرض الحلقة الأولى والان مع تفاصيل الخبر

دخل مسلسل فهد البطل للنجم أحمد العوضى قائمة الأكثر بحثاً على جوجل بالتزامن مع عرض الحلقة الأولى مساء اليوم السبت، على قناتى ON والحياة، حيث يعد من الأعمال المرتقبة بسبب النجاحات التي حققها العوضى في الفترة الأخيرة، وكذلك اعتماده على الدراما الشعبية التي تلقى تفاعلاً مع الجمهور.



مسلسل فهد البطل

وشهدت الحلقة الأولى من مسلسل فهد البطل قتل فهد (أحمد العوضى) صاحب المعرض الذى تعمل فيه شقيقه راوية (كارولين عزمى) بعدما اكتشف أن صاحب المعرض أغلقه ليغتصب شقيقته المعروفة بسمارة الحتة كما يدلعها فهد، ليصل في الوقت المناسب ويضرب الشباب العاملين لدى حيدر، ومن ثم يفتح الباب ثم يضربه حتى قتله.

وبدأت الحلقة الأولى من مسلسل فهد البطل بظهور فهد بشخصية ميكانيكي وهو يستمع لغناء عبد الباسط حمودة أثناء دخول شقيقته راوية، والتي ظهرت خلال الأحداث وهي تعمل بمحل أدوات صحية، وتلقى فهد مكالمة من شخص أخبره عن معلومة بخصوص توفيق التمساح الذى بدا أنه كان يبحث عنه منذ فترة، وهو ما دفعه لإجراء مكالمة مع شقيقته وإخبارها بالأمر.

يعرض مسلسل فهد البطل يعرض يومياً على قناة ON في تمام الساعة 9:45 مساء، والإعادة الأولى في تمام الساعة 6:45 صباحا، أما على قناة الحياة يعرض المسلسل في تمام الساعة 10:45 مساء، والإعادة الأولى 5:00 صباحا، والإعادة الثانية 10:45 صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الرقمية.

مسلسل فهد البطل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجي، وتدور أحداثه في إطار شعبي مع خط درامي صعيدي، ويجسد أحمد العوضي شخصية فهد الشاب الصعيدي الذي يهرب بصحبة شقيقته من عائلته بسبب الظلم، وخلال الحلقات يسافر فهد إلى القاهرة ويعيش حياة جديدة لكنه يدخل في صراعات لا تنتهي.

وتضم قائمة أبطال مسلسل "فهد البطل" إلى جانب أحمد العوضي كلاً من: ميرنا نور الدين، أحمد عبد العزيز، محمود البزاوي، لوسي، كارولين عزمي، يارا السكري، عصام السقا، صفاء الطوخي، حجاج عبد العظيم، محسن منصور، حمزة العيلي، أحمد ماجد، عايدة رياض، صفوة، مصطفى حشيش، عايدة فهمي، مجدي بدر، محمد مهران، محمد صلاح آدم، محمد أبو داوود، مراد فكري صادق.

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