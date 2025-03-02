شكرا لقرائتكم خبر عن قلبي ومفتاحه الحلقة 1.. ظهور خاص للفنانة ميس حمدان برفقة آسر ياسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مسلسل قلبي ومفتاحه الحلقة 1 ظهور خاص للفنانة ميس حمدان، إذ جسدت دور إحدى الزبائن التي قامت بالركوب مع محمد (آسر ياسين)، أثناء عمله كسائق أوبر، وحاولت طوال الطريق فتح حديث معه، وبعد وصولهما، حاولت استمالته إليها، ولكنه رفضها وتركها وذهب.

وكان النجم آسر ياسين قد ظهر خلال أحداث مسلسل قلبي ومفتاحه الحلقة 1 بدور محمد عزت، الذي يعمل سائق أوبر بعد خسارته لعمله، حيث ظهر في مشهد يجمعه بخاله شناوي والذي يجسده الفنان أشرف عبد الباقي، وهو يخبره باستبدال عربيته بأخرى أقدم بعد الأزمة المالية التي تعرض لها وخسارة عمله، ولكن يطلب منه عدم إبلاغ والدته بذلك، فهي ما زالت تظن حتى الآن أنه يعمل بالشركة.



مواعيد عرض مسلسل قلبي ومفتاحه

يعرض مسلسل قلبي ومفتاحه يوميا في النصف الأول من رمضان على قناة on في تمام الساعة 11 مساء، والإعادة 8 صباحا، بينما يعرض على شاشة قناة on دراما في تمام الساعة 9 مساء، والإعادة الساعة 6 صباحا، بالتزامن مع عرضه على منصة watch it الإلكترونية .



أبطال مسلسل قلبي ومفتاحه

مسلسل قلبي ومفتاحه بطولة آسر ياسين، ومي عز الدين، أشرف عبد الباقي، أحمد خالد صالح، سما إبراهيم،، عايدة رياض، تقى حسام، حازم سمير، أسامة أبو العطا، سارة عبد الرحمن، محمود عزب، محمد علي ميزو، جنا صلاح، وغيرهم من الفنانين، تأليف تامر محسن ومها الوزير، مخرج وحدة ثانية وائل فرج، إخراج تامر محسن، وإنتاج شركة media hub سعدي- جوهر.



قصة مسلسل قلبي ومفتاحه

ويناقش مسلسل قلبي ومفتاحه فكرة "المحلل" القانوني بعد تطليق الزوجة 3 مرات، من خلال شخصية سعد سائق الأوبر الذي يبلغ من العمر 40 عاما، ولم يتزوج بسبب والدته التي ترفض جميع المرشحات، وحينما يلتقي ميار يشعر بانجذاب شديد نحوها، أما ميار فهي مطلقة ثلاث مرات من سعد، تاجر الأدوات المنزلية، وترغب في عدم العودة إليه، لكنها تخشى حرمانها من ابنها، وتبحث عن محلل" بشرط أن تختاره بنفسها، وتتطور الأحداث عندما تعرض ميار على عزت الزواج مما يغير مسار حياته بشكل غير متوقع.



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قلبي ومفتاحه