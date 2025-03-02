شكرا لقرائتكم خبر عن حلمان تحققا لـ تامر محسن وشاكر خضير في حلقتيهما الأولى لـ إخواتي وقلبي ومفتاحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن المخرجين تامر محسن ومحمد شاكر خضير يشاطران نفس الخيال الدرامي لحبكاتهم، حيث سردت الأحداث الأولى بشكل سلس وممتع بالقليل من البهارات التى قد تفسد الطعم المميز لتلك الأعمال الدرامية، حيث يعرض لكل منهما مسلسلي "إخواتي"، و"قلبي ومفتاحه"، ضمن الموسم الرمضاني الحالي، وسرد في كل من حلقاتهم الأولى "حلم تم تحقيقه" ضمن الحبكة.

تصادف وجود حلم في الحلقة الأولى لمسلسل قلبي ومفتاحه للمخرج تامر محسن، ومسلسل إخواتي للمخرج محمد شاكر خضير، حيث بدأت الحلقة الأولى لمسلسل "إخواتي" الذي يتم تصويره داخل حواري منطقة شبرا مصر، بسرد حلم للنجمة جيهان الشماشرجي عن زوجها لتنتهي الحلقة بتحقيق الحلم ومقتل زوجها في الحبكة.

بينما ظهر حلم داخل أحداث مسلسل قلبي ومفتاحه بطولة النجم آسر ياسين والنجمة مي عز الدين، حيث ظهر الممثل أسامة أبو العطا، في أحد المشاهد يحذر النجم "دياب" صاحب شخصية "أسعد"، من حلم قد راوده قبل حريق المحل الخاص بـ دياب، لتظهر في كلا العملين أحلام قد تم تنفيذها وتحقيقها.

أبطال مسلسل قلبي ومفتاحهيشارك في بطولة المسلسل بجانب آسر ياسين ومي عز الدين، كل من: أشرف عبد الباقي، أحمد خالد صالح، سما إبراهيم، حازم سمير، عايدة رياض، تقى حسام، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف وإخراج تامر محسن، وإنتاج شركة media hub سعدي- جوهر. قصة مسلسل قلبي ومفتاحهويناقش مسلسل قلبي ومفتاحه فكرة "المحلل" القانوني بعد تطليق الزوجة 3 مرات، من خلال شخصية سعد سائق الأوبر الذي يبلغ من العمر 40 عامًا، ولم يتزوج بسبب والدته التي ترفض جميع المرشحات، وحينما يلتقي ميار يشعر بانجذاب شديد نحوها، أما ميار فهي مطلقة ثلاث مرات من سعد، تاجر الأدوات المنزلية، وترغب في عدم العودة إليه، لكنها تخشى حرمانها من ابنها، وتبحث عن محلل" بشرط أن تختاره بنفسها، وتتطور الأحداث عندما تعرض ميار على عزت الزواج مما يغير مسار حياته بشكل غير متوقع. قصة مسلسل إخواتي

تدور أحداث مسلسل إخواتي في إطار إجتماعى حول أربع شقيقات يتعرض زوج إحداهن للقتل وبسبب أمر ما يتم التحقيق في لغزء مقتل الزوج ليتم الكشف عن العديد من المفاجآت الصادمة وتتناول الأحداث الأحلام والرؤى التي يحلم بها بطلات المسلسل وتأثير الأعمال.

أبطال مسلسل إخواتي

مسلسل إخواتي من بطولة كل من، نيللي كريم، روبي، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، نبيل عيسى، على صبحي، إسلام حافظ، وغيرهم من الفنانين، وهو من إخراج محمد شاكر خضير، وتأليف مهاب طارق وإنتاج شركة "ميديا هب- سعدي جوهر".

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حلم جيهان الشماشرجي